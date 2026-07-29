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Fallece un bañista de 68 años en la playa de la Grava de Xàbia

Ha sufrido una parada cardiorespiratoria y los socorristas, policías locales, sanitarios y el equipo médico del SAMU han intentado reanimarlo durante una hora

Los socorristas, sanitarios y el médico del SAMU han intentado sin éxito reanimar al bañista

Los socorristas, sanitarios y el médico del SAMU han intentado sin éxito reanimar al bañista / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un bañista de 68 años ha fallecido esta tarde en la playa de la Grava de Xàbia. Ha sufrido una parada cardiorespiratoria. Ha ocurrido sobre las 15.30 horas. En seguida se ha dado la voz de alarma. Los socorristas de la Cruz Roja que vigilan esta playa han sido los primeros que han intentado reanimarlo y que le han realizado el masaje cardiaco. Han llegado rápidamente varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia de la Cruz Roja y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Le han realizado maniobras de reanimación e incluso le han aplicado descargas con el desfibrilador.

Vehículos policiales y las ambulancias del SAMU, del SVB y de la Cruz Roja

Vehículos policiales y las ambulancias del SAMU, del SVB y de la Cruz Roja / A. P. F.

También ha acudido un equipo médico del SAMU, que le ha realizado manibras de reanimación avanzadas. Todo ha sido en vano. Durante una hora todos han intentado sin descanso recuperarle las constantes vitales.

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Hace justo un mes que en este mismo punto de la playa de la Grava que sí se logró reanimar a un nadador de 50 años que también sufrió una parada cardiorespiratoria cuando estaba a punto de terminar una travesía de natación.

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