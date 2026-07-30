Calp se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves

Tras la presentación ayer del libro oficial de fiestas y del programa de festejos, Calp inicia mañana viernes las fiestas patronales en Honor a la Virgen de las Nieves organizadas por la Comisión de Fiestas de 2026 y el Ayuntamiento de Calp.

El día de mañana arrancará con el bombardeo aéreo de anuncio de fiestas y volteo de campanas y, ya por la tarde, los festeros se reunirán en la plaza del Arco Iris para realizar la Entrada de la Murta por las calles del casco antiguo hasta llegar a la plaza Miguel Roselló. Allí la reinas, Sofía Fonte y Maria Rubio, realizarán desde el balcón del Ayuntamiento la "Crida a la festa" y se procederá al encendido de luces. Por la noche la plaza Mayor acogerá la sesión musical con DJ Varela y Fercho Energy: The Ful Show.

La comisión de fiestas / Levante-EMV

El sábado 1 de agosto los más pequeños podrán disfrutar de Aquajocs y Fiesta de la Espuma en el Parc de la Creativitat y, ya por la noche, la plaza Mayor será el escenario de la actuación de la Orquesta La Máxima y posteriormente Luis Valero con Remember Camaleón.

El domingo 2 de agosto se celebra el "Día del Niño" con diversas actividades destinadas a los más pequeños, así habrá despertà infantil y como novedad se celebrará la toma de la Concejalía de Fiestas y cambio de Medalla por los festeros de 2018 en la plaza del Mosquit. A las 11, en esta misma plaza, se celebrarán juegos tradicionales y la actuación del Mago Taxan. Ya por la tarde en la plaza Mayor, se representará el espectáculo “Animakids” y al finalizar habrá una traca de caramelos. Por la noche está prevista la actuación de la Orquesta La Pato en la plaza Mayor.

El lunes 3 de agosto se celebrará el "Día del Fadrí" en el que los jóvenes festeros tomarán el Ayuntamiento y se producirá el cambio de "vara de mando" por los festeros de 2008 que gobernarán las calles del municipio por un día. La tarde estará protagonizada por el musical infantil “Aladdin” en la plaza Mayor. Ya por la noche está prevista la actuación de Space Elephants en la plaza Mayor.

La presentación del libro de fiestas / Levante-EMV

El martes 4 de agosto, víspera de la fiesta grande, se iniciará con La despertà por las calles del municipio, a las 11 horas habrá Aquajocs y Fiesta de la Espuma en el parc de la Creativitat. A las 20 horas se celebrará un pasacalle que servirá para recoger a las reinas y miembros de la Comisión de Fiestas de 2026 para concentrarse ante el Ayuntamiento para asistir a la iglesia Parroquial donde se celebrará la Ofrenda de Flores a la Virgen de las Nieves. Ya por la noche se disparará una gran mascletá nocturna a cargo de la Pirotécnia Caballer y después actuará la Orquesta Krypton y DJ Sifo en la plaza Mayor.

El miércoles 5, festividad de la Virgen de las Nieves, Patrona de Calp, los actos se iniciarán con un bombardeo aéreo. A las 11:30 horas se iniciará un pasacalle de la Comisión para dirigirse a la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las Nieves donde se celebrará una misa solemne, al finalizar se disparará na mascletá a cargo de la pirotécnica Caballer en la plaza Mayor.

Otra imagen de las reinas y la presidenta / Levante-EMV

A las 18:30 horas se realizará de nuevo un pasacalle hasta la iglesia para iniciar la procesión que recorrerá las calles del casco antiguo y al que seguirá el conocido Castell a la Mar organizado por la Concejalía de Fiestas, un castillo de fuegos artificiales “aero-acuático”que se dispara desde el espigón de la playa del Arenal-Bol. A las 00:15 horas la plaza Mayor volverá a ser el centro de reunión con la actuación de la orquesta “La Mónaco Party”.

El jueves 6 de agosto, Día de San Salvador, los festeros y autoridades se trasladarán a la ermita de San Salvador donde está previsto celebrar la tradicional misa en honor a San Salvador. A continuación se servirá un vino de honor.

"Bous al carrer"

Del 6 al 13 de agosto se celebrarán los tradicionales “Bous al carrer” en la calle Conde de Altea con sesiones de tarde y noche organizadas por la Associació Festera Bous al Carrer. Y el domingo 9 de agosto se celebrará la gran cabalgata con desfile de carrozas desde la calle Benissa hasta la plaza Colón.

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Y el fin de fiesta lo pondrán los conciertos del Calpe Pop Festival que se celebrarán el 13, 14 y 15 de agosto con artistas de referencia del panorama nacional como Kiko Veneno, Marta Santos y La Cabra Mecánica, además de God Save The Queen, considerado internacionalmente como el mejor tributo del mundo a la banda de Freddie Mercury. También actuaran DJ Kike Rodríguez, Maria del Tango, DJ Javi Más, Desert Vipers, DJ Javi Pla y la compañía de danza de la Casa de Andalucía.