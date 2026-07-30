Esta casa del centro histórico de Xàbia esconde un tesoro, y pasamos de puntillas

La casa hace esquina. La fachada, que da a la calle Tossal de Dalt, es de piedra tosca. La pared lateral, enjalbegada, da a Sor Maria Gallart, la calle de las partidas "a llargues". Y, claro, más de una pelota de vaqueta termina encalada en el tejado de esta preciosa casa del siglo XIX del centro histórico de Xàbia. Desde su azotea se atisba una perspectiva insólita de la iglesia gótica de Sant Bertomeu: en primer término, el tejado del Mercat Municipal; tras él, la iglesia-fortaleza y su poderosa (desde aquí se ve más esbelta que robusta) torre.

El umbral y los mosaicos de composiciones geométricas de la entrada a esta casa del siglo XIX / A. P. F.

La casa será más pronto que tarde la sede de una empresa de interiorismo y arquitectura (The Adelante Homes, una firma que cuida la artesanía y busca soluciones bioclimáticas). Este casco antiguo, tras años de languidecer, ha resurgido transformado. En la antigua Casa dels Bolufer, se abrirá un hotel que ya tiene incluso nombre: Casa Joaquina. Las obras de restauración están muy avanzadas. Las tiendas de decoración han cambiado el paisaje comercial. Las pequeñas tiendas de siempre han cerrado. Sobrevive alguna pintoresca mercería. También aguantan la Frutería Rosendo, en el Tossal de Dalt, y el Mercat Municipal, que es la despensa tradicional de Xàbia.

Detalle de los vitrales de las puertas / A. P. F.

La modernidad ha irrumpido, imparable, en el casco antiguo. Antes llegó el modernismo. Sí, a estas callejuelas de traza medieval y de casas con arcos góticos de piedra tosca, también llegan las modas. Y no es de ahora. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando la burguesía de la pasa se construía casas de arquitectura ecléctica y con inclinación a los detalles neoclásicos (la Casa Tena y las del Raval de la Mar, ahora Avinguda d'Alacant), también entraron, quizá timidamente, otros estilos más audaces. Y audaz era el mosaico modernista Nolla, que se fabricaba en Meliana, en la factoría que fundó en 1860 Miguel Nolla Bruixet. Los dibujos geométricos daban mucho juego. Los propietarios más adelantados a su tiempo encargaron estos pavimentos en lugar de ir a lo de siempre, que en aquel momento era la baldosa hidráulica.

Decoración de influjo también modernista en las bovedillas / A. P. F.

Esa casa que hace esquina en Sor Maria Gallart y el Tossal de Dalt ha conservado una magnífica colección de mosaicos Nolla. Maravillan sus composiciones geométricas. Sorprende todavía el efecto óptico del relieve, de las figuras que escapan al plano. Es cruzar el umbral y descubrir la primera trama de teselas. Así, casi de puntillas, se entra en el modernismo. Las puertas de vitrales y los dibujos esquemáticos en las bovedillas, dibujos ligeramente art déco, también remiten a ese estilo.

La perspectiva de la iglesia-fortaleza que se atisba desde la azotea de la casa / A. P. F.

Y ese tesoro de teselas Molla se pudo admirar el pasado viernes. The Adelante Homes abrió las puertas de esta casa, de la "Casa Nolla". Inauguró una exposición de pintura y cerámica comisariada por la galerista belga Sofie Van de Velde. La muestra colectiva reunió obras de los creadores abstractos Christopher Colm Morrin, Gommaar Gilliams, Stef Driesen y Sara Sizer, los artistas figurativos Dittmar Viane, Anuk Rocha, Klaas Rommeleare y Shirley Villavicencio Pizango y las ceramista Daniëlle Hoogendoorn. Esta casa respira arte. Incluso se pasa de puntillas sobre mosaicos decorativos que han terminado por convertirse en apreciadas obras de arte.

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