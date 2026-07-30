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Un ciclista de montaña de 69 años se lanza senda abajo en la Barranc de l'Infern y acaba en el cauce sin agua, desorientado y agotado

El grupo de rescate lo ha sacado en helicóptero y lo ha rehidratado mientras lo trasladaba al parque de bomberos de Sant Vicent

El ciclista bebe agua cuando ya lo trasladaban en el helicóptero

El ciclista bebe agua cuando ya lo trasladaban en el helicóptero / Consorcio de Bomberos de Alicante

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Laguar

El Barranc de l'Infern es en verano eso, un puro infierno. Un ciclista de montaña de 69 años lo ha experimentado hoy. Se ha lanzado con su bici senda abajo. Y esta ruta de la Vall de Laguar tampoco es de "trialeras" ni apta para ir dando tumbos con la bici. De hecho, hay en el inicio de algunas sendas carteles que advierten de que está prohibido descender con bicis de montaña. El caso es que el ciclista ha acabado abajo, en el barranco. Y ha llegado agotado y sin que le quedase ya ni una gota de agua. Además, estaba desorientado y no sabía por dónde volver.

El aviso de que el ciclista había quedado bloqueado en el cauce lo ha recibido el Consorcio de Bomberos de Alicante a las 11.36 horas. A esa hora ya aprieta el sol de lo lindo. Allí abajo, metido en el barranco, no corre ni una brizna de brisa. El rescate se ha activado de inmediato.

Noticias relacionadas

Rescatado y rehidratado

El grupo especial de rescate ha acudido con el helicóptero Alpha 01. Han localizado al ciclista. Han bajado hasta él y lo han subido con la grúa al helicóptero. Mientras lo trasladaban al parque de bomberos de Sant Vicent le han dado agua abundante para que se rehidratara. Estaba sediento. El ciclista no ha sufrido heridas. El rescte ha terminado a las 12.46 horas.

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