Luz verde a redactar el proyecto para mejorar el acceso a Xàbia y las conexiones con Benitatxell y el Cap de la Nau

La principal entrada a Xàbia, la de la CV-734 (la carretera que viene de Gata), es un embudo. Tras dejar atrás las dos nuevas rotondas y ese cortísimo tramo en el que sí hay, en sentido de acceso a Xàbia, dos carriles, se vuelve al embudo. Cada mañana, sobre las 8 horas, en la hora punta en la que muchos trabajadores (la mayoría de la construcción) llegan al municipio, se forman retenciones.

La Generalitat sabe de sobra que cuesta entrar en Xàbia, ese pueblo del que hasta no hace mucho se decía que era un paraíso escondido (ya no es ni lo uno ni lo otro). De ahí que haya adjudicado el proyecto básico para "mejorar la funcionalidad" de la CV-734 y mejorar también su conexión con la CV-740 (la carretera que lleva al Poble Nou de Benitatxell) y la CV-742 (el vial que sube por el Portitxol y llega hasta el Cap de la Nau o al desvío a la Granadella).

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha formalizado el contrato con la UTE Civis Consultores Asociados S.L.-Guía Consultores S.L.P., por un importe de 269.083,19 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses. Una vez terminado este plazo se entregará el proyecto y ya se podrá iniciar el proceso de licitación de las obras.

La carretera CV-734 es el principal acceso a Xàbia / Levante-EMV

La directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ha señalado que el proyecto, que se coordinará con el Ayuntamiento del municipio, permitirá "dar una respuesta global a los problemas de funcionalidad, tiempos de recorrido y seguridad vial que presentan los accesos a Xàbia, especialmente durante la época estival", y ha destacado que las alternativas deberán analizarse "desde una perspectiva integradora de la funcionalidad y la minimización de la afección ambiental".

Xàbia registra un importante incremento de población durante los meses de verano, llegando a quintuplicar sus habitantes, lo que provoca un notable aumento del tráfico en sus principales accesos. Actualmente, la conexión desde la AP-7 se realiza a través de los enlaces de Ondara y Benissa, utilizando posteriormente la N-332, la carretera autonómica CV-734 y las carreteras de titularidad de la Diputación de Alicante CV-740 y CV-742.

Actualmente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está redactando los proyectos para la nueva conexión entre la AP-7 y la N-332 en Pedreguer y Gata de Gorgos. Esta infraestructura permitirá reducir el tráfico que soporta actualmente la N-332 y mejorará la seguridad vial, además de conectar directamente con la CV-734, principal vía de acceso a Xàbia.

El proyecto impulsado por la Generalitat se plantea de forma coordinada con la actuación estatal para definir una solución conjunta para todo el corredor y no limitarse a resolver únicamente los puntos con mayores problemas de congestión.

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El ámbito de estudio se extenderá desde la futura conexión entre la AP-7 y la N-332 hasta la glorieta que distribuye el tráfico hacia la CV-740 y el viario urbano de Xàbia. Los trabajos analizarán, por una parte, la mejora funcional de la CV-734 a lo largo de aproximadamente siete kilómetros y, por otra, la reordenación del enlace entre las carreteras CV-734, CV-740 y CV-742, con el estudio de distintas alternativas para seleccionar la solución que ofrezca mejores condiciones de capacidad, funcionalidad y seguridad vial.