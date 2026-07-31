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El alcalde de Pedreguer renuncia al sueldo y a la dedicación exclusiva al jubilarse

Seguirá en el cargo y solo percibirá las indemnizaciones por asistencias a plenos y comisiones

El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús

El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Pedreguer

El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, de Compromís, ha renunciado al sueldo y a la dedicación exclusiva. Ha comunicado al ayuntamiento que se jubila y que esa jubilación tiene efecto desde hoy mismo, desde este 31 de agosto. Continuará ejerciendo el cargo de alcalde pero sin percibir sueldo fijo. Solo cobrará las indemnizaciones por asistencias a plenos y comisiones. Por tanto, desde hoy mismo Ferrús pasa a ingresar la jubilación y le ahorra un dinero a su ayuntamiento.

Ferrús sigue los pasos del actual alcalde de Dénia, Rafa Carrió, también de Compromís, quien también renunció al sueldo (el de alcalde dianense era de 53.000 euros al año) al estar jubilado. Carrió fue investido alcalde el pasado 20 de junio (el pacto de valencianistas y PSPV establecía que Vicent Grimalt fuera alcalde los tres primeros años del mandato y Carrió el último). Anunció que esos 53.000 euros que no cobraría se destinarían a plantar árboles en la ciudad.

Sergi Ferrús llegó a la alcaldía de Pedreguer en 2011. Aquella primera legislatura estuvo dos años en el cargo y luego le relevó la socialista Dora Martí. Desde 2015 Ferrús ya ha sido alcalde sin interrupción. Afronta el último año de esta legislatura con la misma ilusión, dedicación y espíritu reivindicativo. De hecho, el pleno aprobó anoche mociones para exigir al Consell que mantenga las ayudas del plan de empleo Emerge, del Labora (el consistorio de Pedreguer se ha quedado fuera), y que recupere la inversión de 306 millones anuales del Pla Edificant para construir y reformar colegios e institutos.

El gobierno local aprobó la cuenta general: deja un remanente de tesorería de casi 2 millones

El gobierno local aprobó la cuenta general: deja un remanente de tesorería de casi 2 millones / Levante-EMV

La jubilación del alcalde de Pedreguer solo es a efectos retributivos. Seguirá ejerciendo el cargo con el mismo entusiasmo y responsabilidad que hasta ahora.

Ayuntamiento saneado y con músculo inversor

El pleno de anoche también aprobó con los votos a favor del gobierno local (Compromís y PSPV) y el voto en contra del PP la cuenta general de 2025, que deja un remanente de tesorería récord de casi 2 millones de euros. El ayuntamiento está en un momento de liquidez excepcional. No tienen deudas. Y el remanente ha permitido destinar 478.762 euros a la rehabilitación de la Musical o 530.000 euros (esta inversión se aprobó anoche) a asfaltar y mejorar la Plaça Major y la calle Mestre Serrano.

El consistorio paga a sus proveedores con una puntualidad absoluta. El plazo medio de pago está en 11,8 días.

Otro dato revelador del buen momento económico municipal es que el superávit por habitante se sitúa en 80,58 euros y el gasto total por habitante sube a 1.124,37 euros.

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"El Ayuntamiento de Pedreguer está haciendo las cosas bien y trabajando con mucha prudencia y sentido de la responsabilidad", destacó Ferrús, que agradeció "el trabajo constante y riguroso" de los servicios financieros municipales y de los concejales con delegaciones.

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