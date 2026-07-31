Un joven se ensarta en un brazo una "punta de lanza" de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
Los bomberos han cortado la "flecha" para que el SAMU pudiera trasladar al hospital al chaval de 23 años, que ha sufrido el accidente cuando volvía de fiesta
Un joven de 23 años ha sufrido esta mañana, cuando volvía de fiesta, un accidente espeluznante en Xàbia. Está pasando junto a unos amigos unos días de vacaciones en un chalé de alquiler turístico de la partida de les Senioles. El chaval no debía tener llaves de la vivienda. Ha decidido saltar la puerta corredera, que está erizada con "puntas de lanza" para evitar que se cuelen intrusos. Ha sido una muy mala idea. El joven se ha clavado una de esas "flechas" en un brazo. Y se ha quedado atrapado. Tenía el brazo ensartado en la "punta de lanza". Ha debido pegar unos alaridos de dolor terribles. Ha ocurrido sobre las 6 de la mañana.
Rápidamente se ha puesto en marcha el rescate. Han acudido patrullas de la Policía Local, un equipo médico del SAMU y los bomberos del parque de Dénia. La participación de estos últimos era imprescindible. Han cortado el hierro. Han liberado al joven. El SAMU lo ha trasladado al hospital de Dénia.
Accidente laboral en la Vía Augusta
Eso ha ocurrido con las primeras luces del alba. Pero no hay tregua en el verano en la Marina Alta. Sobre las 10.30, un trabajador de la limpieza de 37 años ha sufrido una caída en una estrecha escalera de servicio de una urbanización de la Vía Augusta de Xàbia. También han acudido Policía Local, Guardia Civil, bomberos y una ambulancia de Soporte Vital Básico. No está grave. Los bomberos lo inmovilizarán y sacarán de la escalera. Y los sanitarios lo trasladarán al hospital.
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