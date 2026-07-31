L'Ajuntament de Pego renova la seua oferta esportiva amb la nova marca ‘Impulsa't i Activa't a Pego’
La temporada 2026/2027 incorpora novetats als cursos de natació, noves activitats adaptades a cada etapa de la vida i una imatge unificada per a tota la programació esportiva municipal
L'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria d'Esports, ha presentat la programació esportiva per a la temporada 2026/2027, una oferta renovada que arriba amb importants novetats i amb una nova identitat visual que unificarà totes les activitats esportives municipals sota una mateixa marca: ‘Impulsa't i Activa't a Pego’. El regidor d'Esports, Raül Tamarit, ha explicat que aquesta nova imatge corporativa va molt més enllà d'un canvi estètic i representa una nova manera d'entendre l'activitat física i la promoció de la salut al municipi.
“Hui presentem una programació renovada, més completa i amb una identitat pròpia, sota una mateixa marca que, a partir d'ara, serà la referència de totes les activitats esportives municipals: ‘Impulsa't i Activa't a Pego’”, assenyala Tamarit. “Aquest nou logotip i aquesta nova imatge corporativa no representen únicament un canvi estètic. Simbolitzen la nostra manera d'entendre l'esport: una eina per a millorar la salut, fomentar els hàbits de vida saludables, crear comunitat i oferir oportunitats d'activitat física a totes les edats”, destaca el regidor.
Segons Tamarit, l'objectiu és que tota la ciutadania identifique de manera ràpida i senzilla l'oferta esportiva municipal. “Hem volgut unificar tota l'oferta esportiva municipal sota aquesta marca perquè qualsevol persona, des d'un xiquet fins a una persona major, identifique ràpidament totes les activitats impulsades per la Regidoria d'Esports”.
Novetats als cursos de natació
Una de les principals novetats de la temporada afecta els cursos de natació de la Piscina Coberta Municipal. Després d'un estudi detallat de les programacions esportives anteriors i de les aportacions realitzades per la ciutadania, s'han introduït diversos canvis amb l'objectiu de facilitar l'accés i adaptar l'oferta a les necessitats reals dels usuaris.
Entre les modificacions destaca el retard de l'horari dels cursos de bebés, que passaran a iniciar-se a les 17.20 hores. Aquesta decisió s'ha adoptat per facilitar la participació de les famílies, tenint en compte tant els horaris laborals com els de les escoles infantils. “Hem detectat que moltes famílies tenien dificultats per compatibilitzar els seus horaris amb aquesta activitat. Amb aquest canvi esperem afavorir la presència de més bebés i facilitar la conciliació familiar”, explica Tamarit.
A més, la programació incorpora els nous grups Impulsa't, dirigits a persones que encara no saben nadar. Aquesta oferta estarà disponible tant per a xiquets i xiquetes, especialment d'edats més avançades, com per a persones adultes. “Hem comprovat que hi ha moltes persones que, per diferents circumstàncies, no han tingut l'oportunitat d'aprendre a nadar. Amb aquests nous cursos volem transmetre un missatge molt clar: mai és tard per aprendre”, afirma el responsable municipal.
Una evolució de les Escoles Esportives Municipals
La temporada 2026/2027 també suposa un important pas endavant per a les Escoles Esportives Municipals, que s'integren completament dins de la nova marca ‘Impulsa't i Activa't a Pego’. “Aquesta renovació no és únicament una qüestió d'imatge, sinó que respon a una evolució de la nostra programació esportiva per adaptar-la millor a les necessitats de cada col·lectiu”, explica Tamarit.
Una de les principals novetats és la reorganització de l'antiga activitat de Gimnàstica de Manteniment, que es transforma en tres programes diferenciats. Per una banda, naix ‘Activa't Fit’, una activitat dirigida a la població adulta que busca millorar la condició física general mitjançant sessions dinàmiques, variades i adaptades als diferents nivells dels participants. L'objectiu és fomentar un estil de vida actiu, saludable i sostenible en el temps.
D'altra banda, es crea Activa't Sènior, una proposta específica per a les persones majors centrada en el manteniment de la mobilitat, la força, l'equilibri, la coordinació i l'autonomia personal. Amb aquest programa es pretén contribuir a un envelliment actiu, millorant la qualitat de vida i afavorint també la socialització entre els participants. La tercera incorporació és ‘Impulsa't i Activa't Fit’, una activitat especialment dissenyada per als antics participants del programa ‘En Moviment’, derivats pels professionals sanitaris dins dels programes de prescripció d'exercici físic orientat a la salut. “Aquest grup dona continuïtat al treball realitzat durant el programa sanitari, permetent que aquestes persones continuen practicant activitat física de manera supervisada, mantenint els beneficis aconseguits i consolidant hàbits saludables que repercutisquen positivament en la seua salut i qualitat de vida”, destaca el regidor.
‘Juga i Activa't’, una nova manera d'entendre la psicomotricitat
Entre les novetats també destaca el canvi de denominació de l'activitat de Psicomotricitat, que passa a anomenar-se Juga i Activa't. Aquest nou nom reflecteix millor la finalitat educativa de l'activitat, adreçada als xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys, que es troben en una etapa fonamental del seu desenvolupament motor.
Mitjançant el joc i activitats adaptades a la seua edat, els participants desenvolupen les habilitats motrius bàsiques —com córrer, botar, llançar, rebre, girar o mantenir l'equilibri—, al mateix temps que adquireixen una base motriu sòlida que els facilitarà la pràctica esportiva en el futur.
Una oferta esportiva per a tota la ciutadania
La programació esportiva de la temporada 2026/2027 es completarà amb els cursos de natació per a totes les edats, les activitats dirigides de la Piscina Coberta Municipal, els abonaments del gimnàs i la piscina, així com la resta de les Escoles Esportives Municipals, consolidant una oferta que busca fomentar la salut, el benestar i la pràctica esportiva entre tota la població de Pego.
El regidor d'Esports també ha volgut reconéixer el treball realitzat per tot l'equip tècnic del departament durant els darrers mesos per confeccionar la nova programació. “Vull reconéixer especialment la implicació i l'esforç de tot el personal del departament d'Esports, que ha treballat intensament perquè aquesta temporada siga una realitat. De manera molt especial, vull agrair la tasca del tècnic esportiu Josep Llorca, que ha sigut una peça fonamental en l'anàlisi, la planificació i el disseny d'aquesta nova oferta esportiva. Sense la seua dedicació i professionalitat, moltes d'aquestes millores no haurien sigut posibles”, ha destacat Tamarit.
Finalment, el regidor ha animat la ciutadania a participar en les diferents activitats programades i a aprofitar els recursos esportius municipals. “Volem que qualsevol persona trobe una activitat adaptada a les seues necessitats. L'esport és salut, però també és qualitat de vida, inclusió i convivència. Amb aquesta nova etapa reforcem el nostre compromís perquè Pego continue sent un municipi actiu i saludable”, conclou Raül Tamarit.
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