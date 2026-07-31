Playas cerradas a pares en la Marina Alta: prohibido el baño en la cala l'Andragó de Moraira por contaminación

Cierre a pares. Este 31 de julio ha sido un mal día para las playas de la Marina Alta. Dos cerradas de una, la de la Grava de Xàbia y la cala de l'Andragó de Teulada Moraira. El ayuntamiento de este municipio ha comunicado que la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana ha detectado en las analíticas parámetros microbiológicos superiores a lo normal. Se ha cerrado la playa y los socorristas han izado la bandera roja: prohibido el baño.

El cierre se mantendrá hasta que las nuevas analíticas confirmen que la contaminación se ha disuelto y ha desaparecido totalmente.

Estas dos playas son las primeras que se cierran este verano por contaminación. En Xàbia, se ha atribuido al posible vertido de una embarcación que ha vaciado en el mar la sentina.

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Los dos municipios esperan que las nuevas analíticas permitan ya abrir este sábado estas playas.