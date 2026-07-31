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Xàbia cierra la playa de la Grava al detectar el vertido de una embarcación

Se ha izado la bandera roja y prohibido el baño a la espera de que las analíticas confirmen si hay o no contaminación

Imagen de archivo de la playa de la Grava de Xàbia

Imagen de archivo de la playa de la Grava de Xàbia / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Xàbia toma una de esas decisiones que son incómodas en pleno verano. Ha cerrado la playa de la Grava. Las fuentes municipales consultadas han señalado que se ha detectado el vertido de una embarcación y, por precaución, se ha tomado la decisión de izar la bandera roja y prohibir el baño. Las citadas fuentes insisten en que la alarma es por el vertido de una embarcación y no por problemas en la red de saneamiento.

Los socorristas izarán la bandera roja y explicarán a los bañistas que hoy mejor buscar otra playa de Xàbia para zambullirse y refrescarse. La playa urbana de la Grava es una de las más concurridas del municipio.

El ayuntamiento estará pendiente de las analíticas. Si confirman que no hay contaminación, abrirá inmediatamente la playa.

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El municipio había dejado atrás los problemas de vertidos en sus playas. De hecho, la del Arenal ha recuperado este verano la bandera azul.

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