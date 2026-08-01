Condenado con sentencia firme a 15 meses de cárcel el policía homófobo que hostigó a un concejal de Dénia

Sentencia firme. El policía local Eugenio Crespo Company, quien insultó y hostigó en redes al concejal Javier Scotto en los años 2016 y 2017 (el 28 de diciembre se presentó en un pleno con una camiseta con la palabra "maricona"), ha alargado todo lo que ha podido y más lo que era inevitable, que deviniera firme su condena a 15 meses y un día de prisión, la inhabilitación de tres años (a cumplir a partir de los 15 meses de cárcel) para ejercer una profesión relacionada con la educación, el deporte o el tiempo libre y la multa de 10 euros días durante 9 meses y un día. Primero la Audiencia de Alicante desestimó el recurso de apelación presentado por el agente homófobo. Ahora el Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso posible y ha confirmado punto por punto que el policía cometió un delito de odio y de discriminación sexual (tipificado en el artículo 510 del Código Penal) y también un delito de lesiones. Eugenio Crespo debe ya indemnizar sí o sí a Javier Scotto, al que atacó por ser homosexual, con 6.880 euros por las lesiones y otros 6.000 por daño moral. La indeminzación total con la que el ahora condenado debe resarcir a su víctima sube a 12.880 euros.

El policía homófobo se ensañó con el concejal de Dénia. Se despachaba en redes con comentarios e insultos que perseguían herirlo, humillarlo y amedrantarlo. Scotto tuvo que ir a sesiones de psicoterapia y tomar medicación para superar la ansiedad, insomnio, desanimo y miedo. Incluso empezó a sentir fobia social. Necesitó 172 días para reponerse

El agente, que ya está jubilado, ha intentado en los recursos todas a las estratagemas posibles. Primero sostuvo que le habían usurpado su perfil de facebook. Luego apeló a la libertad de expresión. Más tarde, pidió dilaciones indebidas cuando ha sido él quien ha alargado el procedimiento. En todas las instancias, esos subterfugios se han desmontado pronto.

La primera sentencia, la del juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm, de 14 de septiembre de 2023, ya daba la razón al concejal de Dénia y condenaba al policía que lo hostigó a 15 meses de prisión. Antes se dio un hecho pionero. Scotto, que era y es concejal de Seguridad, había logrado que le impusieran al agente una orden de alejamiento. Los ataques en redes eran reiterados y furibundos.

La sentencia, ahora que es firme, marca el camino a otras víctimas de ataques de discriminación sexual y de odio.

El policía homófobo no solo atacó y mostró su animadversión al concejal desde las redes sociales. También acudió a un pleno, a un espacio público, y allí, sentado en primera fila, se quitó la chaqueta; vestía debajo una camiseta con la palabra "maricona". El insulto, "proferido" en un lugar donde el agresor sabía que iba, como poco, a desestabilizar a su víctima, iba claramente dirigido a Scotto. El agente trataba de denigrar al concejal. El policía que sí estaba de servicio y que se hallaba en el pleno pidió a Eugenio Crespo que se marchara. Este se negó. Se cruzó de brazos y se medio tapó el insulto de la camiseta, pero siguió allí y mantuvo su actitud desafiante.

Esa acción homófoba trascendió. Este diario describió lo que había pasado y también se hizo eco de la orden de alejamiento que dictó el juez para proteger al edil de su acosador.

El paso de peatones que reivindica la diversidad lo aprovechó el policía homófobo para insultar e intentar amedrentar al concejal / A. P. F.

Ataques continuos en las redes

Antes, el policía había hostigado de mantera continuada al concejal. La sentencia del juzgado de Benidorm recogía los insultos constantes que el ahora condenado lanzó en redes. Escribió en facebook frases humillantes como las siguientes: “Si te pilla el concejalito, te dará por culito”, “si te coge el concejalete, te la meterá por el culete” o “si sacas a tu caca can y no retiras su caca mierda, vendrá el concejal y te la meterá toda entera”. Cuando el ayuntamiento pintó un paso de peatones de la calle Marqués de Campo con los colores del arcoíris, el policía se preguntó por qué las personas del colectivo LGTBI no pintaban sus casas de “colorines”; él mismo, en tono amenazante, contestó: “No será por miedo a que les llamen maricones y sepan quiénes son”.

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Ahora, tras diez y nueve años de estos ataques, la sentencia ya es firme y abre el camino para que otras víctimas de ataques de odio y de discriminación sexual busquen reparación y la protección judicial frente a los homófobos.