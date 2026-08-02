Controlan a toda prisa un incendio en el Camí de la Capella de Teulada

El fuego ha dado esta tarde otro susto en la Marina Alta, esta vez en Teulada. Se ha originado, sobre las 17 horas, un incendio el Camí de la Capella, cerca de varias viviendas y a 300 metros de la entrada al núcleo urbano. La respuesta ha sido inmediata. A las 20.33 horas, el Consorcio de Bomberos de Alicante ha anunciado que el fuego estaba controlado.

Otra imagen del incendio captada por las cámaras de Benitatxell / Protección Civil de Benitatxell

Se ha realizado un amplio despliegue de bomberos con un sargento, un cabo y diez bomberos del parque de Benissa (Consorcio de Bomberos de Alicante), así como tres unidades de bomberos forestales. Se han incorporado dos medios aéreos, uno de extinción y otro el helicóptero de dirección de incendios. También han acudido una patrulla de la Policía Local, otra de la Guardia Civil de Moraira, el agente medioambiental y los voluntarios de Protección Civil de Teulada Moraira.

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Se ha logrado frenar rápidamente el avance de las llamas. No han llegado a las viviendas. Y los bomberos han evitado su propagación. La evolución de las labores de extinción son favorables.