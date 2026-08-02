Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
Había salido como otros domingos a disfrutar de una de sus aficiones preferidas, las rutas moteras
Formaba parte de una familia muy conocida de Xàbia
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Un joven de 32 años vecino de Xàbia ha fallecido esta mañana al sufrir, sobre las 12 horas, un accidente de moto en Castell de Castells. Era aficionado a las motos y a estas salidas moteras de los domingos. Estas carreteras viradas y de montaña del interior de la Marina Alta atraen los fines de semana a quienes disfrutan de conducir la moto por bellos parajes y trazar curvas.
No ha trascendido cómo ha ocurrido el accidente. Los servicios sanitarios trasladados al lugar ya no han podido hacer nada para salvar la vida al joven.
Conmoción en Xàbia
La muerte de este joven ha causado gran conmoción en Xàbia. Pertenece a una familia muy conocida del municipio, la familia Nadal. El joven tiene un hijo de dos años.
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