Alberto Meana, nuevo alcalde de Calp en el "Dia del Fadrí"
La insólita medida del alcalde por un día: "No va a haber hora de cierre; si tiene que venir la Policía Municipal lo hará para celebrar con nosotros que hoy la noche es joven”.
Como marca la tradición, Calp cuenta con nuevo alcalde en el "Dia del Fadrí". Esta mañana el festero de 18 años Alberto Meana Parreño se ha convertido en el primer edil del municipio tras cederle la vara de mando la alcaldesa Ana Sala ante la presencia de los miembros de la comisión de fiestas que han aclamado a su nuevo representante municipal.
Y aunque será por 24 horas ha preparado un programa de medidas que estarán en vigor a lo largo de la jornada, tras agradecer la confianza de sus festeros el nuevo alcalde ha indicado que “este año no va a haber hora de cierre, si tiene que venir la Policía Municipal lo hará para celebrar con nosotros que hoy la noche es joven”.
El joven alcalde se ha dirigido desde el balcón del Ayuntamiento a las personas asistentes – miembros de la comisión y ciudadanía – y ha presentado varias de sus propuestas como el reparto de una cuba de casalla y otra de limón granizado para todos. También ha ordenado que “todos los hoteles de este municipio brinden asilo gratuito a mis compañeros nacidos en 2018, 2008 y 98 del siglo pasado”.
Este acto caracteriza el "Dia del Fadrí", jornada en la que los jóvenes festeros toman el mando del municipio. Tras el discurso del nuevo alcalde, la Comisión de fiestas al completo ha invadido el salón de plenos y han celebrado un pleno extraordinario dirigido por el nuevo alcalde.
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