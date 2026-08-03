El conseller de Medio Ambiente acude a la playa hecha pedazos de Dénia para exigir al Gobierno que retome las obras de regeneración del litoral
El conseller se ha reunido en un chalé de primera línea cuyo muro que da al mar está destrozado con los afectados por los deslindes: "No estáis solos; defendemos vuestros derechos y las oportunidades que se pierden si sigue la regresión de las playas"
El lugar importa. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha reunido esta mañana en la parcela de un chalé de la playa del Blay Beach de Dénia (esta playa está en el extenso litoral de les Marines) con los vecinos afectados por el deslinde. Ha asegurado que 50 propietarios pierden sus casas al quedar dentro del dominio público marítimo-terrestre y que "cientos, incluso miles" están afectados y ven limitados sus derechos al "tocarles" la franja de servidumbre de protección. El encuentro no ha tenido lugar en la playa pública. Aquí es imposible. No queda ni un centímetro de playa. El mar da directamente contra los muros de las parcelas. La del chalé donde decenas de vecinos han charlado con el conseller tiene el destrozo dentro. La plataforma de hormigón que mira al mar está agrietada El temporal Gloria de enero de 2020 hizo añicos este tramo de costa. Ya sufría antes regresión. Al mínimo temporal se quedaba sin la arena que se vertía para recuperar algo de playa. Aquí se ve claramente que el cambio climático no es una entelequia. El mar gana terreno.
El conseller ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que recupere las obras de regeneración del litoral. Ha dicho que esa es "la prioridad". Le ha repetido a los vecinos lo de siempre, que el Consell está "luchando con uñas y dientes" para tumbar los deslindes. Ha recordado que los han impugnado en vía administrativa y en los juzgados. Ha calificado de "barbaridad" que se fije la línea del dominio en el punto donde llega la ola más potente de cualquier temporal.
"No estáis solos", le ha dicho Martínez Mus a los vecinos. Ha asegurado que al plantar batalla a los deslindes no solo están "defendiendo los derechos de los propietarios", sino también un "territorio de oportunidades", el de las playas. Ha asegurado que el Consell no puede renunciar sin más a algo "tan preciado" y que ha generado y genera tanta actividad económica como la costa valenciana.
También ha lamentado que la protección de "núcleos de valor etnológico" de la costa que ha impulsado la Generalitat haya acabado en el Tribunal Constitucional y suspendida de forma cautelar.
Protesta contra la Ley de Costas
La reunión ha terminado con una protesta. Los jóvenes, siempre más bulliciosos (venían de darse un chapuzón en el mar), han coreado "Stop a la Ley de Costas". Al encuentro han acudido la portavoz del PP y comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font, y los concejales del PP.
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