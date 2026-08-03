Hito en la sanidad de la Marina Alta: crean la primera plaza de Enfermera Especialista en Pediatría en el Departamento de Salud de Dénia

"Es un hito". Lo dice el sindicato Satse Alicante. El Departamento de Salud de Dénia (toda la Marina Alta) ya cuenta con la primera plaza de Enfermera Especialista en Pediatría. Satse asegura que es "un gran paso para toda la Comunitat Valenciana" y "un avance histórico conseguido tras años de reivindicación, esfuerzo e insistencia".

El sindicato recuerda que ha defendido "largamente" que se crearan plazas de enfermeras especialistas. Subraya que estas profesionales "garantizan una atención sanitaria más especializada, segura y de mayor calidad". Insiste en que este avance reconoce "las competencias y formación específica de las enfermeras especialistas en Pediatría, profesionales que cuentan con una preparación avanzada para atender las necesidades de salud de niños y adolescentes, tanto en el ámbito preventivo como asistencial".

Esta profesional "fortalece la atención sanitaria dirigida a la población infantil y sus familias". Está especializa en seguir el crecimiento y el desarrollo de los menores, promover sus hábitos saludables, en educación sanitaria y la atención a patologías infantiles complejas".

"Estamos ante una reivindicación histórica de SATSE. La creación de esta plaza es el resultado de muchos años de esfuerzo, perseverancia e insistencia para conseguir que la Administración reconozca el valor y la aportación de las enfermeras especialistas. Hoy celebramos un avance que beneficiará tanto a los profesionales como a la ciudadanía", señalan desde la organización sindical.

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Ejemplo para otros departamentos

El sindicato precisa que este "hito" debe abrir un camino de "apuesta decidida por el desarrollo de las especialidades enfermeras en todos los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana". Insta a la conselleria a seguir trabajando en esta línea e impulsar "la creación y catalogación de nuevas plazas de enfermeras especialistas". Indica que la plaza creada en Dénia debe "servir de ejemplo para otros departamentos de salud", y recalca que la incorporación de especialistas en otros centros y departamentos ayuda a "consolidar un modelo sanitario más eficiente, resolutivo y centrado en la calidad de los cuidados".