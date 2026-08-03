Pedreguer dispondrá de 66 viviendas de alquiler asequible

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, a través de la entidad estatal Casa 47, ha abierto la convocatoria para acceder a 401 viviendas en régimen de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana, una oferta en que la provincia de Alicante destaca con 153 viviendas distribuidas a seis municipios, sobresaliendo Pedreguer con 66 viviendas. En la comarca, también hay 46 en Dénia. Las viviendas disponibles tienen superficies que van desde los 30 m² hasta los 160 m², con precios mensuales entre 350 y 1.066 euros, según el municipio.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, y toda la información —incluyendo fichas individuales con fotografías, ubicación, precio mensual y requisitos económicos— se puede consultar en el web www.casa47.es, donde también se puede rellenar el formulario de solicitud. Estas viviendas aliviarán un tanto la falta absoluta de vivienda a precio razonable en la Marina Alta.

Pedreguer está trabajando en otro importante frente, el promover vivienda de protección pública a través de la cooperativa "El Formiguer Cooperativa Valenciana". Los propios vecinos han "codiseñado" las viviendas. Es el primer proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso de la Marina Alta.

Detalles clave del calendario

Inicio del plazo: La convocatoria se abrió oficialmente el 31 de julio de 2026. Fecha tope: Todas las solicitudes se tienen que enviar antes del 15 de septiembre de 2026. Adjudicación: Una vez cerrada el plazo y revisadas las solicitudes, los pisos se asignarán mediante un sorteo ante notario (no se tiene en cuenta la orden de llegada).

Para acceder a estas viviendas, las unidades de convivencia no deben poseer una vivienda en propiedad y disponer de ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces lIPREM. Las rentas se fijan conforme al límite establecido por la Generalitat y no superarán el 30% de la renta media del municipio.

Los contratos podrán lograr una duración máxima de 75 años, con un periodo inicial de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años siempre que se mantengan las condiciones. La asignación se realizará mediante sorteo ante notario, ordenando las solicitudes a partir de un número extraído al azar y adjudicando a cada unidad la primera vivienda disponible del listado preferente. Después de comprobar los requisitos, la adjudicación será provisional y las personas beneficiarias podrán visitar la vivienda antes de la firma del contrato y la entrega de claves.

Estas 401 viviendas en la Comunidad Valenciana forman parte de una convocatoria estatal más amplia que suma 645 viviendas recuperadas de Sareb, distribuidos entre Galicia, Cataluña, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, con el objetivo de ampliar la oferta de alquiler asequible en todo el territorio.

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Las bases concretas de las viviendas disponibles en la provincia de Alicante se pueden consultar aquí: https://pedreguer.es/d/2817178573971569870