Shenel Johns & Fred Nardin Trio inauguran Xàbia Jazz con una noche deslumbrante

La Plaça de la Constitució presentó un aspecto inmejorable, con un numeroso público dispuesto a disfrutar de una inauguración de lujo protagonizada por la vocalista estadounidense Shenel Johns y el Fred Nardin Trio.

La artista de Connecticut, considerada una de las voces más interesantes del jazz vocal contemporáneo, llegó a Xàbia acompañada por tres músicos de amplia trayectoria internacional: Fred Nardin al piano, Daryl Hall al contrabajo y Leon Parker a la batería y percusión.

La formación abrió la velada con una pieza instrumental que permitió apreciar desde el primer momento la extraordinaria calidad del trío. Fue en la segunda composición cuando apareció Shenel Johns sobre el escenario. Vestida con un elegante y vaporoso traje de tonalidades azul verdoso que realzaba una presencia escénica tan poderosa como cercana, saludó al público y presentó la filosofía de un concierto que iba a girar en torno a los grandes estándares del jazz y algunos temas de su reciente trabajo discográfico, "Stars".

Desde ese instante quedó claro que Johns entiende el jazz como un diálogo permanente. Lejos de monopolizar el protagonismo, introducía cada tema, explicaba algunas de sus claves y, durante las improvisaciones, se desplazaba discretamente a un lateral del escenario para ceder todo el foco a sus compañeros. Un gesto elegante que permitió disfrutar plenamente del talento de una banda excepcional.

El festival ha comenzado con un gran concierto y una estupenda respuesta de público / Levante-EMV

Fred Nardin demostró por qué está considerado uno de los pianistas más refinados de la escena actual. Su interpretación combinó precisión, delicadeza y una extraordinaria sensibilidad melódica. Cada intervención estaba construida con una elegancia natural, desarrollando líneas de gran lirismo y acompañamientos sutiles que sostenían la voz sin invadirla.

A su lado, Daryl Hall aportó la profundidad sonora de un contrabajo firme y expresivo, construyendo una sólida arquitectura rítmica sobre la que se apoyó todo el concierto. Por su parte, Leon Parker ofreció uno de los momentos más celebrados de la noche cuando, en pleno solo, abandonó parcialmente la batería para convertir su propio cuerpo en instrumento de percusión. Palmas, golpes en el pecho y recursos corporales sorprendieron a un público que respondió con entusiasmo a una exhibición tan original como virtuosa.

Y sobre todos ellos brilló la figura de Shenel Johns. Dueña de una voz extraordinaria, capaz de transitar con naturalidad entre registros graves y agudos, moduló timbres, intensidades y colores vocales con la precisión de un instrumento perfectamente afinado. Su interpretación unió técnica, emoción y una energía desbordante que contagió a toda la plaza.

Entre pieza y pieza, Shenel Johns fue construyendo una relación de cercanía con el público. Presentó varias de las composiciones, explicó algunas de las historias que las inspiraban e invitó a los asistentes a participar en distintos momentos del concierto, convirtiendo la actuación en una experiencia colectiva.

Uno de los instantes más emotivos llegó cuando pidió al público que repitiera una serie de deseos y afirmaciones cargadas de esperanza, integrándolos en una de las composiciones de "Stars". La respuesta fue inmediata: centenares de voces acompañaron a la cantante en un momento de comunión con el público que representó fielmente el espíritu de la velada.

Durante hora y media, el jazz se convirtió en celebración, encuentro y disfrute compartido. El repertorio transitó por un elegante jazz contemporáneo enriquecido por influencias gospel y soul, una combinación que encontró en la voz de Shenel Johns su máxima expresión. Su capacidad para transmitir emoción, calidez y fuerza espiritual aportó una dimensión especial a cada interpretación.

Shenel Johns y el Fred Nardin Trio inauguraron Xàbia Jazz 2026 con un concierto memorable, de esos que justifican por sí solos la existencia de un festival y dejan en el aire la sensación de haber asistido a algo extraordinario.

Por momentos, la atmósfera creada por la artista y sus músicos nos transportó a los legendarios clubes de jazz de Nueva York. La cercanía de los intérpretes, la calidad musical y la complicidad generada con los asistentes convirtieron la plaza en un auténtico club de jazz neoyorquino al aire libre.

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