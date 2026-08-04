Benitatxell refuerza la prevención de incendios con sensores inteligentes y una red municipal LoRaWAN
El Ayuntamiento instala sensores ambientales y estaciones meteorológicas para monitorizar en tiempo real las condiciones que influyen en el riesgo de incendios forestales
La nueva red municipal LoRaWAN permitirá desplegar soluciones inteligentes para la gestión del agua, los servicios públicos y la protección del entorno natural
El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell continúa avanzando en su estrategia de transformación digital y sostenibilidad con la implantación de nuevas infraestructuras tecnológicas destinadas a reforzar la prevención de incendios forestales, la monitorización ambiental y el desarrollo de un municipio cada vez más inteligente y conectado.
La actuación contempla la instalación de sensores conectados y estaciones meteorológicas capaces de registrar en tiempo real parámetros como la temperatura, la humedad, el viento y otras variables ambientales determinantes para evaluar el riesgo de incendios. Gracias a esta información, se podrá mejorar la capacidad de detección temprana, prevención y respuesta ante posibles situaciones de emergencia.
Tecnología al servicio de la protección del territorio
La información obtenida permitirá disponer de un conocimiento más preciso de las condiciones ambientales y facilitará una toma de decisiones más ágil y eficaz en materia de protección civil y gestión del medio natural. La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para incrementar la resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático y reducir el riesgo de incendios forestales.
El proyecto incorpora además la implantación de una red municipal LoRaWAN, una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo que permitirá conectar dispositivos IoT distribuidos por todo el municipio. Esta infraestructura servirá de base para el desarrollo de futuras soluciones inteligentes vinculadas a la telegestión del agua, el control de consumos, la monitorización de servicios públicos, la gestión ambiental y la mejora de la eficiencia de los recursos municipales.
Con esta infraestructura, Benitatxell da un paso más hacia la consolidación de un modelo de destino y municipio inteligente, capaz de aprovechar la innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos, optimizar la gestión municipal y proteger su patrimonio natural.
“Con este proyecto incorporamos una infraestructura tecnológica que nos permitirá anticiparnos a situaciones de riesgo y seguir avanzando hacia un municipio más inteligente, eficiente y sostenible. La tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, ayudándonos a proteger nuestro entorno natural, optimizar los recursos públicos y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”, ha destacado el equipo de gobierno.
Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de El Poble Nou de Benitatxell, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
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