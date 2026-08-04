Benitatxell refuerza la prevención de incendios con sensores inteligentes y una red municipal LoRaWAN

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell continúa avanzando en su estrategia de transformación digital y sostenibilidad con la implantación de nuevas infraestructuras tecnológicas destinadas a reforzar la prevención de incendios forestales, la monitorización ambiental y el desarrollo de un municipio cada vez más inteligente y conectado.

La actuación contempla la instalación de sensores conectados y estaciones meteorológicas capaces de registrar en tiempo real parámetros como la temperatura, la humedad, el viento y otras variables ambientales determinantes para evaluar el riesgo de incendios. Gracias a esta información, se podrá mejorar la capacidad de detección temprana, prevención y respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

Tecnología al servicio de la protección del territorio

La información obtenida permitirá disponer de un conocimiento más preciso de las condiciones ambientales y facilitará una toma de decisiones más ágil y eficaz en materia de protección civil y gestión del medio natural. La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para incrementar la resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático y reducir el riesgo de incendios forestales.

El proyecto incorpora además la implantación de una red municipal LoRaWAN, una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo que permitirá conectar dispositivos IoT distribuidos por todo el municipio. Esta infraestructura servirá de base para el desarrollo de futuras soluciones inteligentes vinculadas a la telegestión del agua, el control de consumos, la monitorización de servicios públicos, la gestión ambiental y la mejora de la eficiencia de los recursos municipales.

Benitatxell despliega tecnología que permite avanzar en sostenibilidad / Levante-EMV

Con esta infraestructura, Benitatxell da un paso más hacia la consolidación de un modelo de destino y municipio inteligente, capaz de aprovechar la innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos, optimizar la gestión municipal y proteger su patrimonio natural.

“Con este proyecto incorporamos una infraestructura tecnológica que nos permitirá anticiparnos a situaciones de riesgo y seguir avanzando hacia un municipio más inteligente, eficiente y sostenible. La tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, ayudándonos a proteger nuestro entorno natural, optimizar los recursos públicos y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”, ha destacado el equipo de gobierno.

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Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de El Poble Nou de Benitatxell, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.