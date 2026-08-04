Cae una banda criminal dedicada a cultivar marihuana: 265 plantas requisadas en registros en L'Atzúbia, la Vall de Gallinera y Oliva

¿Cómo se sigue el rastro de la marihuana? Por el olor y por los altos consumos eléctricos. Esta vez fue el olor lo que "delató" a una banda radicada en la Marina Alta. Fue clave que un vecino tuviera un excelente olfato.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo intensivo de marihuana en el interior de viviendas tras una investigación iniciada gracias a la colaboración ciudadana. La operación ha permitido detener a cuatro personas y desmantelar dos laboratorios clandestinos en la Marina Alta.

En el marco de la “operación Coladsu_25”, los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de El Verger, iniciaron la investigación gracias a la información facilitada por la Policía Local de Pego. Un vecino alertó de movimientos sospechosos relacionados con bolsas de basura que desprendían un fuerte olor a marihuana. Los agentes iniciaron diversas gestiones para comprobar la veracidad de los hechos.

Una de las plantaciones de marihuana / Levante-EMV

Las pesquisas permitieron localizar una vivienda en la localidad de l'Atsúbia vinculada a una furgoneta sospechosa. Tras varias vigilancias, los investigadores detectaron la existencia de un entramado organizado que operaba en distintos municipios de las provincias de Alicante y València, con conexiones en localidades como Oliva y la Vall de Gallinera.

Los integrantes de la organización adoptaban importantes medidas de seguridad, como sistemas de videovigilancia y cambios frecuentes de vehículos, con el fin de dificultar la labor policial. También disponían de un arma de fuego con el número de serie borrado.

Registros en laboratorios clandestinos y viviendas de Oliva, l'Atzúbia y Alpatró

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo con la realización de tres registros en viviendas y laboratorios situados en Oliva, l'Atzúbia y Alpatró (Vall de Gallinera). En el dispositivo participaron las Unidades del Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, Servicio Cinológico de Alicante, Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la compañía de Calp y patrullas territoriales de la Guardia Civil de El Verger y de Pego.

Como resultado se detuvo a cuatro hombres, de entre 21 y 44 años, y se intervinieron 265 plantas de marihuana, un arma corta y dinero en efectivo. Asimismo, se desmantelaron dos instalaciones completas destinadas al cultivo, secado y procesado de la droga.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico y han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia.

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La investigación continúa abierta y no se descarta el arresto de más personas relacionadas con los hechos.