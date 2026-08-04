EcoAltea se reinventa: este año propondrá un completo programa de actividades del 1 al 25 de octubre

Este año, EcoAltea evoluciona hacia un nuevo formato para acercarse más al pueblo. La llamada “feria de las alternativas”, que durante los últimos quince años se ha celebrado durante un fin de semana de octubre en Altea, se convertirá en un programa de actividades del 1 al 25 de octubre. Bajo el título “EcoAltea pel Poble”, acercará sus valores de ecología, alimentación saludable, agricultura sostenible o artesanía a distintos espacios del municipio y a públicos de todas las edades. Esta 16ª edición de EcoAltea está organizada, un año más, por la Asociación EcoAltea y es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Altea.

La programación, que se publicará a principios de septiembre, consistirá en varios talleres de alimentación saludable en el Aula de Cuina y de agricultura sostenible en los huertos urbanos del municipio; videofórums en el Centro Social con proyección de documentales y posterior tertulia para generar un espacio de reflexión y debate; o actividades escolares en colegios e institutos del municipio. EcoAltea 2026 también estará presente en los eventos más representativos que tendrán lugar durante el mes de octubre: Fesporrat, la celebración del 9 de octubre y la Fira del Joc. Lo hará mediante un stand informativo que pretende sensibilizar a los asistentes acerca de los valores de EcoAltea, así como captar voluntarios que quieran unirse al proyecto para futuras ediciones.

El cartel de EcoAltea / Levante-EMV

“Creemos que la sostenibilidad no solo debe estar presente en los contenidos, sino también en la manera de organizar los eventos. En lugar de construir una gran infraestructura para dos días, este año aprovecharemos espacios públicos que ya existen, colaboraremos con iniciativas que ya forman parte de la agenda de Altea y reduciremos el despliegue de recursos materiales y humanos”, explica Ana Such, coordinadora de EcoAltea 2026.

Crear comunidad

"La sostenibilidad no es un evento de dos días: es una forma de vivir y de construir comunidad. Con EcoAltea pel Poble queremos que esa idea llegue a cada barrio, a cada generación y a cada rincón de Altea”, explican desde el equipo organizador.

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El colofón final será una jornada central que se celebrará el domingo 25 de octubre, abierta a todo el pueblo, en la que tendrán lugar mesas redondas con expertos, talleres de artesanía tradicional, demostraciones y actividades participativas para todas las edades.