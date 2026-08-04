El Hospital de Dénia reduce de 30 a 12 días las intervenciones quirúrgicas a los pacientes más graves

El hospital de Dénia ha reducido de forma significativa los tiempos de espera en actividad quirúrgica en los últimos tres años, lo que refleja la evolución positiva y el esfuerzo realizado para optimizar la atención a los pacientes que requieren una intervención, especialmente aquellos con una mayor complejidad clínica.

Uno de los avances más destacados corresponde a los pacientes clasificados como prioridad 1, aquellos cuyo estado clínico requiere una intervención en un plazo máximo de 30 días. En este grupo, la demora media ha pasado de 30 días en junio de 2023 a solo 12 días en junio de 2026, lo que representa una reducción del 60 %.

La evolución también ha sido favorable en el resto de prioridades. Los pacientes que se encuentra en nivel 2, aquellos para los que se contemplan intervenciones en un plazo máximo de 90 días, la demora media se ha reducido a la mitad, pasando de 100 días en junio de 2023 a 50 días en junio de 2026. Por su parte, la prioridad 3 ha experimentado también una mejora al pasar de 108 días de demora media a 93 días durante el mismo periodo.

En general, la demora media quirúrgica, a 30 de junio de 2026, se sitúa en 86 días, frente a los 105 días registrados en junio de 2023, lo que supone una reducción del 18,1 % en los últimos tres años.

Estos resultados adquieren una especial relevancia si se comparan con los plazos máximos recomendados establecidos por la legislación que regula el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Desde la conselleria de Sanidad, se insiste en que el hospital de Dénia registra tiempos de espera inferiores a los estándares recomendados en los tres niveles de prioridad, garantizando una respuesta asistencial ajustada a las necesidades clínicas de los pacientes.

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Reorganización de recursos

Y también se subraya que la atención prioritaria a los pacientes con mayor gravedad ha sido uno de los principales objetivos durante este periodo. La reorganización de recursos y la planificación de la actividad quirúrgica han permitido reducir de forma notable los tiempos de respuesta y mantenerlos por debajo de los límites clínicamente recomendados.