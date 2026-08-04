Luz verde a sacar por tierra el gran velero que lleva más de un año encallado en Xàbia: se hará a partir del 13 de octubre

El velero se ha convertido en una atracción turística. Impresiona. Lleva un año largo encallado en las rocas del Primer Muntanyar de Xàbia. El Bau bau, barco de oscuro pasado (fue "narcovelero" antes de que las autoridades aduaneras lo requisaran; luego salió a subasta judicial y se lo quedó por 85.000 euros, una ganga, su actual dueño), atrae a cientos de curiosos. Incluso se acercan al barco encallado e inclinado para desplegar sillas y mesas y cenar a la orilla del mar y arrimados al símbolo del naufragio. Las vacaciones de verano son mejores si hay una historia que fotografiar y luego rememorar. A ser posible una historia de zozobra y desastre.

Pero el velero no se quedará para siempre. El Servicio Provincial de Costas de Alicante (Ministerio para la Transición Ecológica) ha dado luz verde al plan de rescate diseñado por el propietario del Bau bau, quien lo presentó el pasado 30 de abril. La operación es compleja. Se llevará a cabo a partir del 13 de octubre. Es un requisito que ha puesto el Ayuntamiento de Xàbia, en concreto la Policía Local. Ahora, en pleno verano, cortar la carretera y el paseo peatonal del Primer Muntanyar, es una locura. Además, una nube de curiosos se arremolinaría en torno a la grúa y el velero. Sería el acontecimiento del verano, sin duda. Pero Xàbia no está para montar más atracciones.

El velero mide 18 metros de eslora y 5,3 de manga. Lo primero que se hará será desmontar su mástil de 26 metros y mil kilos. Eso es lo más sencillo. La embarcación se sacará por tierra. Se realizarán trabajos que no generen impacto y que se puedan borrar sin dejar huella en este tramo del Primer Muntanyar. Se habilitará una rampa para que una gran grúa pueda bajar al nivel del velero (hay un talud de 6 metros entre la carretera y el paseo). Se creará un lecho de grava para que la grúa, que pesa nada menos que 60 toneladas, se sitúe encima y no dañe estos terrenos del dominio público marítimo terrestre.

El Bau bau se alzará en "dos izados consecutivos". Primero se enderezará el velero, que lleva un año largo inclinadísimo (recostado sobre un flanco del casco). Luego la grúa lo alzará en volandas. Esa foto del velero levitando sobre la duna fósil del Primer Muntanyar (y con el cabo de Sant Antoni de fondo) será asombrosa. Será el primer izado. El barco se depositará al borde del talud. Hay una distancia de 40 metros. Luego la grúa se situará arriba del talud, en el paseo y la carretera. Volverá a izar el barco. Otra foto alucinante. La grúa lo depositará en una góndola, que lo llevará a los astilleros donde se reparará.

Más vidas que un gato

Por tanto, el velero no acabará sus días en la costa de Xàbia. No se desguazará. Volverá a navegar. Ha sobrevivido al narcotráfico y a un naufragio. Es un barco con más vidas que un gato.

Pero levantar el Bau bau será complejo. El barco, despojado de su gran mástil, sigue pesando un quintal: 20 toneladas.

Nueve meses encallado en Xàbia: las imágenes del gran velero / A. P. F.

Es imprescindible, y así figura en la autorización de Costas, que, tras retirar el velero, se limpien los materiales (grava y arena) que se utilizarán para crear la rampa y la plataforma para la grúa. Este tramo del Primer Muntanyar debe quedar intacto, como si el Bau bau se hubiera volatilizado sin dejar rastro.

Expediente de urgencia

La autorización de Costas tiene una vigencia de un año. La operación de rescate debe concluirse en 5 días. Llegar a este punto, al de que Costas dé luz verde al permiso, no ha sido fácil. El dominio público es de todos. Era necesario recabar los informes del Ayuntamiento de Xàbia, Capitanía Marítima, la dirección general de Costas (Generalitat Valenciana), la dirección territorial de Alicante de la conselleria de Medio Ambiente, Turismo de la Generalitat Valenciana, la dirección general del Medio Natural y el servicio territorial de Cultura de Alicante. El expediente se ha tramitado de urgencia. Pero todas estas administraciones no responden de un día para otro.

El Ayuntamiento de Xàbia puso un requisito imprescindible: la operación no debía desarrollarse en pleno verano. La Policía Local precisó que había que llevar a cabo los trabajos antes del 8 de junio y a partir del 13 de octubre.

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Así las cosas, y si nada se tuerce, el Bau bau no llegará a un tercer verano encallado en la costa de Xàbia. Con dos ha estado más que bien. Hay visitantes que ya preguntan en las oficinas de turismo por el velero. Quieren la foto. Este barco rivaliza en hechizo turístico con la puerta azul de la cala del Portitxol (la Barraca). Colas para hacerse la foto en la puerta azul de una atestada cala y selfis con el Bau bau de fondo: el triunfo del naufragio.