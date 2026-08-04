"El Terrible", reflotado: el pesquero se hundió hace tres semanas en el puerto de Xàbia
Los submarinistas de la empresa de Altea Algar Servicios Marítimos, contratada por Puertos para rescatar la embarcación, han sellado la vía de agua
No ha sido sencillo. "El Terrible", el pesquero que llevaba unos 5 años abandonado en el puerto de Xàbia y que se hundió hace tres semanas, estaba repleto de basura. Dentro había vivido un "okupa" con malas pulgas. Era como si el mismísimo Diógenes hubiera habitado este cascarón de madera. "El Terrible", no obstante, también tuvo sus días de gloria marinera. Hace mucho que quedaron atrás. El pesquero se ha reflotado hoy. La empresa de Altea Algar Servicios Marítimos, contratada por Puertos (Generalitat Valenciana), ha logrado que el barco emergiera del fondo del puerto xabienc. Tras irse a pique, se tuvo que realizar un barrido en el puerto con barreras absorbentes para contener el vertido del aceite que había en la sentina de la embarcación.
Los submarinistas de la empresa de Altea han sellado la fuga de agua que provocó que "El Terrible" se hundiera. Una gran grúa ha elevado el barco. Lo ha reflotado. Ahora hay que recurrir a una grúa que levante más peso para sacarlo al seco.
Xàbia, un pueblo de mucha zozobra
Xàbia va, poco a poco, superando los naufragios. La pasada semana se rescató una lancha motora que se hundió en la costa del Portitxol. Ahora se ha reflotado "El Terrible". Además, como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, el servicio de Costas de Alicante ha dado luz verde al plan de rescate para retirar por tierra el velero Bau Bau, de 19 metros de eslora y que lleva un año largo encallado en el Primer Muntanyar. Xàbia es un pueblo de mucha zozobra.
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