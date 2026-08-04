Un velero con dos tripulantes encalla en el "freu" del Portitxol de Xàbia, donde está prohibido navegar

Parece que el balizamiento del "freu" del Portitxol, el canal entre l'Illa del Portitxol y la costa, está de adorno. Este paso litoral de Xàbia está cerrado a la navegación. Hay poco calado. Lo menos que puede pasar es que una embarcación raspe el casco contra las rocas. Y lo que ya ha ocurrido más de una vez es que la barca choca con el fondo, sufre una vía de agua y se va a pique. Las boyas no evitan que se cuelen en el "freu" motos acuáticas a toda pastilla y embarcaciones.

Y ocurre lo que ha pasado hoy, que el velero Alomar ha encallado en las rocas de este canal entre la costa y l'Illa. Iban dos personas a bordo. Se ha avisado a Salvamento Marítimo, que ha enviado a la Salvamar Fénix, su embarcación con base en el puerto de Xàbia. La Salvamar Fénix ha remolcado el velero y lo ha sacado de las rocas. El Alomar no ha sufrido daños y ha podido seguir navegando.

Este incidente es más que una eventualidad náutica. Demuestra que el "freu" está balizado y cerrado a la navegación no por capricho. Hay poco calado y pasar es un peligro. Además, la playa del Portitxol (la Barraca), repleta ahora de bañistas, está muy próxima. Las embarcaciones y las motos acuáticas que se saltan la prohibición se exponen, como poco, a lo que ha pasado hoy. Encallar es casi un mal menor. Existe un elevado riesgo de tocar fondo, sufrir una vía de agua e irse a pique. Los navegantes que se meten en el "freu" cometen una imprudencia.

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