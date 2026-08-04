Un velero con dos tripulantes encalla en el "freu" del Portitxol de Xàbia, donde está prohibido navegar
La Salvamar Fénix ha logrado sacar de las rocas la embarcación, que no ha sufrido daños en el casco y ha podido seguir navegando
Parece que el balizamiento del "freu" del Portitxol, el canal entre l'Illa del Portitxol y la costa, está de adorno. Este paso litoral de Xàbia está cerrado a la navegación. Hay poco calado. Lo menos que puede pasar es que una embarcación raspe el casco contra las rocas. Y lo que ya ha ocurrido más de una vez es que la barca choca con el fondo, sufre una vía de agua y se va a pique. Las boyas no evitan que se cuelen en el "freu" motos acuáticas a toda pastilla y embarcaciones.
Y ocurre lo que ha pasado hoy, que el velero Alomar ha encallado en las rocas de este canal entre la costa y l'Illa. Iban dos personas a bordo. Se ha avisado a Salvamento Marítimo, que ha enviado a la Salvamar Fénix, su embarcación con base en el puerto de Xàbia. La Salvamar Fénix ha remolcado el velero y lo ha sacado de las rocas. El Alomar no ha sufrido daños y ha podido seguir navegando.
Este incidente es más que una eventualidad náutica. Demuestra que el "freu" está balizado y cerrado a la navegación no por capricho. Hay poco calado y pasar es un peligro. Además, la playa del Portitxol (la Barraca), repleta ahora de bañistas, está muy próxima. Las embarcaciones y las motos acuáticas que se saltan la prohibición se exponen, como poco, a lo que ha pasado hoy. Encallar es casi un mal menor. Existe un elevado riesgo de tocar fondo, sufrir una vía de agua e irse a pique. Los navegantes que se meten en el "freu" cometen una imprudencia.
Sucesión de naufragios en Xàbia
Xàbia lleva una temporada negra de naufragios. En el Portitxol, ya se hundió una lancha motora hace un par de semanas. El velero Bau Bau lleva más de un año encallado en el Primer Muntanyar (hoy Levante-EMV ha avanzado que el servicio de Costas de Alicante ha autorizado la operación para rescatarlo). El pesquero "El Terrible", que se hundió en el puerto, se ha reflotado esta mañana.
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