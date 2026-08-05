Más de 200 voluntarios no le quitan ojo en Dénia a la prole de las tortugas Diana y Mona

Las primeras tortuguitas están a punto de romper el cascarón. Dénia es la ciudad de las tortugas. El "Campamento Tortuga", iniciativa ambiental impulsada por el ayuntamiento y que cuenta con la colaboración de otras entidades, como Eucrante, es un lugar de expectativas. Todos, los más de 200 voluntarios que se turnan para vigilar los nidos de Diana y Mona, las dos tortugas que este verano han desovado en las playas dianenses, esperan con ansia que eclosionen los huevos.

El campamento está en la playa de les Albaranes. Allí se llevaron y agruparon los cuatro nidos, dos de Diana, la tortuga que le tiene una afición increíble a las playas de Dénia (año sí y año también acude a poner sus huevos), y dos de Mona, que también le ha cogido el gusto a este litoral. Estos cuatro nidos eran los únicos de la Comunitat Valenciana de este verano hasta que hace unas semanas se encontró el quinto en el Campello.

En total, ha explicado Blanca Feliu, de Eucrante, se custodiarán 396 huevos puestos por las dos tortugas. Otros veinte se trasladaron al Oceanogràfic. Feliu se ha mostrado muy satisfecha con el lugar donde se han depositado los huevos y ha afirmado que es propicio para que el éxito de la eclosión esté asegurado.

La representante de Eucrante ha señalado que la primera eclosión está calculada para finales de esta semana o principios de la próxima y ha augurado un agosto “lleno de actividad” en este sentido.

Responsables y voluntarios del "Campamento Tortuga" / Levante-EMV

Y si la naturaleza hace que las playas de Dénia tengan un especial atractivo para las puestas de las tortugas bobas (Caretta caretta). Dénia es el municipio con un número más grande de nidos. Que el desove y la eclosión de los nidos llegue a buen fin depende en gran parte del voluntariado que vigilará los huevos durante las próximas semanas.

“El voluntariado es lo más importante”, ha afirmado la concejala de Transición Ecológica, Sandra Gertrúdix. Este año, la convocatoria de inscripciones “ha sido un éxito” y se cuenta con un equipo de 230 personas voluntarias, que vigilarán los nidos en turnos por la tarde y por la noche. La concejalía les facilita comida y bebida y, desde el año pasado, organiza algún taller nocturno “para que no se les hagan tan largas las horas”.

El "Campamento Tortuga" está en la playa de les Albaranes / Levante-EMV

Los agradecimientos de Gertrúdix han sido también para la asociación Eucrante, “pieza fundamental” del proyecto, “que nos ayuda en la coordinación del voluntariado nocturno y en la localización de las tortugas”, entre otras cosas. Ha agradecido también la colaboración de la Universitat de València y la implicación del Servicio ambiental marino y de pesca de la Concejalía de Medio Ambiente.

Para finalizar, la regidora ha recordado que continúa el trabajo de la Alianza Tortuga que Dénia subscribió con el parque natural Tortuguero (Costa Rica) y que ha derivado en un intercambio de conocimiento y experiencia que ha hecho posible que Dénia haga ahora una mejor gestión del voluntariado y conozca mejor los días de nidificación gracias al ciclo lunar, como se hace en el país centroamericano.

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Tan histórico como el eclipse

El alcalde de Dénia, Rafa Carrió, ha incidido en lo fundamental que es el voluntariado, que garantiza el cuidado de estos nidos. Carrió ha afirmado que asistir a la eclosión de los nidos es un hecho "tan histórico" como el eclipse de sol de este 12 de agosto. "Desde el año 2023, se han localizado 14 nidos de tortuga en Dénia. Es excepcional. No ha pasado en ninguna otra parte”, ha destacado el alcalde.