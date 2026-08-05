Cierre todavía más férreo de la senda del Portitxol que el dueño de un chalé de lujo se resiste a ceder a Xàbia

Un cierre todavía más férreo. No bastaba con la valla. El propietario del chalé de lujo que debe ceder al ayuntamiento esta senda del Portitxol de Xàbia (se adentra en un bosque y luego va por encima del acantilado de la Llobatera) se ha puesto todavía más drástico. Ha apuntalado la valla con barras de hierro. La contundencia del cerrojazo sorprende. Ya llamaba la atención que una valla bloqueara el camino (el primer tramo es de escalones de piedra). Ahora chirría la obcecación por obstruir la senda.

A los vecinos del Carrer de l'Illa, que llevan años reclamando que se abra este camino y que el dueño del chalé ceda también 7.300 metros cuadrados de zona verde, les ha indignado la cerrazón, el interés exagerado del propietario por demostrar con valla y hierros que no tiene, de momento, ninguna intención de abrir la senda.

Detalle de las barras de hierro / Levante-EMV

La cesión está enquistada. El convenio urbanístico que el ayuntamiento firmó en su día con el propietario señalaba que se debía haber realizado hace ya 6 años. El Síndic de Greuges también ha instado a recuperar este litoral. En su recomendación advertía de que el cerrojazo "priva a los vecinos de disfrutar del litoral público".

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Obligados accesos al litoral

Este acceso a la costa es de ley. No hay otro entre el de la cala del Francés y la Creu del Portitxol. A los vecinos de Xàbia se les ha escamoteado un gran tramo de costa, el del acantilado de la Llobatera. La Ley de Costas obliga a recuperar accesos al litoral. Y es frustrante que, en lugar de cumplirse el convenio de cesión de la senda y la zona verde, cada vez el bloqueo sea más rotundo y férreo.