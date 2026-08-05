Xàbia, el lugar donde empezó todo: El artista Vicente Colom expuso por primera vez en 1969 en la galería Ambolo. Y está de vuelta
La muestra que se inaugura este viernes en la Casa del Cable recoge la Albufera esencial (trazos a plumilla) del creador y resume su trayectoria de 60 años
Año 1969. Vicente Colom mostró al mundo (al limitado mundo de aquella Xàbia que se sacudía las sombras) su talento. Expuso por primera vez. Lo hizo en la galería Ambolo, que un año antes habían abierto Tomás Ruiz y Chelo Espinós. El artista, formado en la gran tradición del arte del grabado valenciano y que acababa de regresar de París (los artistas fetén buscaban la bohemia y Colom, para añadir una nota de excentricidad a aquella aventura, dio en la capital de Francia clases de yoga), dibujaba en aquella época desnudos, una rotunda investigación del cuerpo quizá influida por la escultura de Manolo Hugué, otro artista seducido por París.
Año 1969. Comenzó el viaje. El arte es un viaje. Tomás Ruiz afirmaba este martes que Vicente Colom ha querido "cerrar el círculo". Y el artista, de 86 años, aseguraba que ésta será su última exposición. Pero el viaje del arte nunca acaba. Y esta muestra, la última, o quién sabe, se inaugura este viernes, a las 20 horas, en la Casa del Cable de Xàbia. Han pasado 57 años. Y Vicente Colom está de vuelta. Ambolo fue una galería casi mítica. Tomás Ruiz, comisario de esta nueva exposición, recuerda que ya entonces compró algunas obras de Vicente Colom. Formarán parte de la muestra en la Casa del Cable.
Si es una despedida (nunca se sabe), el artista se despide a lo grande. La exposición reúne unas 160 obras. Están todas las etapas. Etapas son inquietudes. El viaje del arte ha llevado a Vicente Colom a Oviedo, Santo Domingo de Silos, Nueva York, Egipto, Roma, Xàbia, la Albufera... Y la manera de mirar cambia. Cada lugar es un mundo. El "skyline" de Nueva York es de una geometría apabullante. Los capitales románicos, con sus entrelazados vegetales y la misteriosa iconografía, fascinan al artista.
En la exposición de Xàbia, hay obras de todas las etapas. Pero destaca la investigación de la Albufera (45 obras), del "Llac" esencial que interesa a Vicente Colom. Joaquim Michavilla también se inspiró en la Albufera. Sus obras son geométricas y saturadas de color. Tiende a la abstracción. La luz lo inunda todo. Colom, en cambio, traza la Albufera. La despoja de luz. Le basta el blanco y negro de la plumilla. Sugiere las ondulaciones del agua, los reflejos del carrizo. El dominio del paisaje es absoluto. Retrata la esencia del "Llac".
No le tiembla el pulso
Esta exposición es uno de los acontecimientos culturales del verano en Xàbia. Se podrá visitar hasta el 6 de septiembre. Vicente Colom le trasladó a Tomás Ruiz que quería que su última muestra fuera en el pueblo donde en 1969 empezó todo. El Consell de Cultura de Xàbia dio el visto bueno. La concejala de Cultura, Mavi Pérez, ha afirmado que esta exposición es un regalo para Xàbia. Y lo es en muchos sentidos. El artista ha editado y pagado el catálogo. Es magnífico. Es en sí un viaje. Un viaje por la experimentación de un artista que hoy, a sus 86 años, confiesa que no le tiembla el pulso, que sigue dibujando con la misma precisión y lucidez de siempre.
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