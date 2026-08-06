Sofocado el incendio del Pla agrícola de Xàbia
Voluntarios de Protección Civil y bomberos de retén de Xàbia y forestales han apagado a toda prisa el fuego que se ha iniciado en un bancal baldío
No se puede bajar la guardia con el fuego. Sobre las 13.30 horas se ha declarado un incendio junto al Camí de les Sorts de Xàbia. Es la zona agrícola del Pla. Ya luchan contra las llamas los voluntarios de Protección Civil y los bomberos del retén de Xàbia y del parque de Dénia (Consorcio de Bomberos de Alicante) y una unidad de bomberos forestales. Llegarán más refuerzos. De momento, el fuego parece que está bastante acotado.
El incendio se ha originado en una zona de bancales de cultivo, sobre todo naranjos, en los que hay muchos campos baldíos. Los agricultores terminan abandonando los campos.
Los bomberos y voluntarios han conseguido contener las llamas y sofocarlas. Ha ardido un campo abandonado. Estaba repleto de maleza.
No hay viviendas cerca
El incendio ha generado bastante alarma. La humareda se aprecia desde el núcleo urbano de Xàbia. El Pla ha sido históricamente un fértil valle. La Policía Local y la Guardia Civil también estaban en la zona. No hay viviendas cerca y no se han efectuado desalojos.
En el Pla hay casas aisladas e incluso dos campings, pero están lejos de donde se ha declarado el fuego.
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
- Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer
- Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio
- Luz verde a sacar por tierra el gran velero que lleva más de un año encallado en Xàbia: se hará a partir del 13 de octubre
- Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes