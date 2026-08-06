Sofocado el incendio del Pla agrícola de Xàbia

No se puede bajar la guardia con el fuego. Sobre las 13.30 horas se ha declarado un incendio junto al Camí de les Sorts de Xàbia. Es la zona agrícola del Pla. Ya luchan contra las llamas los voluntarios de Protección Civil y los bomberos del retén de Xàbia y del parque de Dénia (Consorcio de Bomberos de Alicante) y una unidad de bomberos forestales. Llegarán más refuerzos. De momento, el fuego parece que está bastante acotado.

El incendio se ha originado en una zona de bancales de cultivo, sobre todo naranjos, en los que hay muchos campos baldíos. Los agricultores terminan abandonando los campos.

Voluntarios de Protección Civil y bomberos han sofocado rápidamente las llamas / A. P. F.

Los bomberos y voluntarios han conseguido contener las llamas y sofocarlas. Ha ardido un campo abandonado. Estaba repleto de maleza.

No hay viviendas cerca

El incendio ha generado bastante alarma. La humareda se aprecia desde el núcleo urbano de Xàbia. El Pla ha sido históricamente un fértil valle. La Policía Local y la Guardia Civil también estaban en la zona. No hay viviendas cerca y no se han efectuado desalojos.

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En el Pla hay casas aisladas e incluso dos campings, pero están lejos de donde se ha declarado el fuego.