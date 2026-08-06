Dénia, retratada: el fotógrafo Paco Adsuar dona más de 50.000 fotos de la vida cotidiana de la ciudad entre 1985 y 2007
Las fotos de los años 80 del Mercat, las paradas de venta, el castillo, el Pati de la Creu, las embarcaciones de vela o el gran incendio del Montgó descubren la gran transformación de la ciudad en las últimas décadas
Dénia, retratada. Este archivo es un tesoro. La ciudad ha experimentado una transformación acelerada. El vértigo del día a día hace que pase desapercibida. Pero contemplar estas fotos hace reflexionar y fijarse en todo aquello que se ha llevado en un suspiro el tiempo. El fotógrafo dianense Francesc Adsuar Pons ha donado al Arxiu Municipal de Dénia una inmensa colección de fotografías en formato negativo, diapositiva y digital. Las fotos retratan la vida cotidiana y los paisajes de Dénia.
La colección se ha dividido en dos etapas, tal como ha explicado el propio Paco Adsuar. Una primera corresponde a su etapa como fotógrafo amateur. Abarca los años de 1985 a 1997. La segunda etapa es la de fotógrafo profesional. Y va de 1998 al 2007.
El conjunto, organizado en 4 cajas de conservación de archivo, incluye más de 50.000 imágenes, divididas en unos 26.000 negativos fotográficos, 22.880 imágenes digitales, incluidas en 119 CD, y 1.545 diapositivas.
En la etapa amateur, hay fotografías de la banda de música, las Fallas, del Club Seat 600, centros escolares de Dénia como el colegio Alfa & Omega, la guardería la Cometa o el encuentro de antiguos alumnos de la escuela Cardona.
Destacan de manera especial las imágenes de la ciudad de Dénia de los años 80 y 90 del siglo XX, con 1.011 negativos fotográficos y 720 diapositivas. Muestran espacios como el Mercat y las paradas, el castillo, el Pati de la Creu, la estación de tren, las ermitas, el hospital, les Rotes, los duques de alba del puerto, el rompeolas, la draga, embarcaciones a vela, los "bous a la mar" o el gran incendio del Montgó.
En la etapa profesional, Adsuar abre un estudio fotográfico en el Carrer Major de Dénia y trabaja haciendo fotografías de las fiestas de Fallas, Moros y Cristianos, y otras actividades relacionadas con las escuelas y la vida social.
Del conjunto, hay que hacer especial mención a las fotografías artísticas de Adsuar, el aspecto más personal y valorado del autor. Un aprecio a la fotografía que queda demostrado cuando en 1976 Paco Adsuar, junto con Pepe Montenegro y otros dienenses enamorados de la fotografía, funda el Fotoclub Dénia. Es una entidad con muchísima actividad.
De estas fotos artísticas destacan 1.042 negativos fotográficos dedicados a temas como el Barranc de l'Infern, el lavadero, el motocros, l'Almadrava, el puerto, el Safari Park, la procesión de Semana Santa, vistas con redes de pescadores, los marineros en el puerto o el Molinell.
Otra colección de imágenes artísticas, 747 en total, retrata València, cuerpos desnudos, paisajes, el mar, vistas de Calp, flores, motocros, fósiles de dinosaurios, barcas, montañas nevadas, caballos, acuarios, la Casa Noguera, vistas de Dénia desde la colonia Montgó, el cabo de Sant Antoni...
El Arxiu de Dénia ha agradecido a Francesc Adsuar su interés por hacer que su legado fotográfico se convierta en parte del patrimonio cultural de Dénia. El Arxiu velará por su conservación y lo dará a conocer.
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