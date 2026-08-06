Movido inicio de la huelga de basura en Calp: los piquetes bloquean la planta e impiden salir a recoger los residuos

La huelga indefinida de recogida de basura y limpieza viaria en Calp comenzó anoche con incidentes. Los servicios mínimos se debían poner en marcha a medianoche. Pero los camiones no pudieron salir a recoger la basura. Los piquetes bloquearon la salida de la planta en Calp de Acciona, la empresa concesionaria. Varios trabajadores que secundan la huelga, según ha precisado el ayuntamiento, obstruyeron con vehículos la salida. Mientras, las cerraduras del retén de limpieza viaria y el punto blanco aparecieron inutilizadas con pegamento.

La alcaldesa, Ana Sala, ha asegurado que el ayuntamiento "no se desentiende" de este conflicto, pero debe "mantener la neutralidad" y sí insta a ambas partes a que lleguen cuanto antes a un acuerdo. "Nosotros sí velamos por la salubridad y la imagen de Calp", ha precisado.

Anoche los operarios de la recogida de basura no pudieron iniciar la jornada nocturna. Acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil. Lograron que a las 6 de ma mañana ya quedara expedita la salida de la planta. El municipio amaneció sin la basura recogida. Pero los camiones han salido esta mañana y han recogido los residuos. Este diario ha comprobado que los contenedores estaban vacíos. En el único punto donde había un poco más de suciedad era el entorno de la plaza Mayor, uno de los epicentros de las fiestas de la Mare de Déu de les Neus. Esos desperdicios se habrán retirado durante la mañana.

La Guardia Civil levantó acta de lo sucedido y, según informó en el lugar de los hechos, dará traslado de las actuaciones a la autoridad judicial. Asimismo, los agentes advirtieron a las personas presentes de las posibles responsabilidades derivadas de impedir la salida de los vehículos y de coaccionar a trabajadores que deseaban prestar servicio.

Vehículos en la planta de Acciona en Calp / A. P. F.

Además, durante la mañana se ha detectado un importante número de contenedores y papeleras volcados, en lo que se considera un acto de vandalismo que ha dificultado y ralentizado las labores de recogida de residuos.

La prioridad operativa durante las primeras horas del día ha sido restablecer el servicio de recogida, retirar las bolsas acumuladas, despejar las zonas de mayor tránsito y permitir que los vehículos de carga lateral y trasera completaran sus recorridos. Para ello se ha desplegado un operativo de aproximadamente veinte efectivos.

Calp tomará las medidas necesarias para mantener la salubridad

La alcaldesa de Calp ha exigido a la empresa concesionaria que resuelva el conflicto laboral y garantice el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos. Ana Sala ha señalado que: «Si la empresa no responde, el Ayuntamiento adoptará las medidas que sean necesarias para salvaguardar la limpieza del municipio».

El pasado martes, el Ayuntamiento fijó los servicios mínimos esenciales para la recogida y transporte de residuos urbanos en un equivalente global al 70 % de los servicios ordinarios semanales de temporada alta. En el caso del servicio de limpieza viaria, los servicios mínimos se establecieron en un equivalente al 60 % de los servicios ordinarios semanales de temporada alta.

Asimismo, deberán garantizarse al 100 % las actuaciones urgentes de limpieza en los accesos y entornos de centros sanitarios, residencias, mercados, recintos y espacios donde se desarrollen actos festivos, así como en aquellos lugares en los que se detecten riesgos para la salud pública.

En cuanto a los refuerzos especiales con motivo de las fiestas, los servicios mínimos se han fijado en el 65 % de los servicios programados. Este porcentaje no será de aplicación a las solicitudes municipales específicas de servicios especiales para los días festivos, que deberán atenderse al 100 %.

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El Ayuntamiento requirió a Acciona Servicios Urbanos que organizara y ejecutara íntegramente los servicios mínimos esenciales establecidos, concretara el personal, los turnos, los horarios y los medios materiales asignados, y comunicara toda esta información al consistorio antes del inicio de la huelga.