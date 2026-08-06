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El terrible final de "El Terrible" en Xàbia: destrozo y desguace

El pesquero, reflotado tras hundirse en el puerto hace tres semana, se ha sacado al seco y permanecerá junto a los locales de los pescadores hasta que se lo lleven para desmantelarlo

El destrozo de &quot;El Terrible&quot;: la basura se acumula en la cubierta del pesquero sacado al seco

El destrozo de "El Terrible": la basura se acumula en la cubierta del pesquero sacado al seco / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

"El Terrible", nombre intrépido. Pero, con el tiempo, la connotación ha cambiado. Este barco de madera que se dedicó a la pesca de cerco se sacó anoche al seco. Antes se reflotó. Submarinistas de la empresa de Altea Algar Servicios Marítimos sellaron la vía de agua que provocó que hace tres semanas el pesquero se hundiera en el puerto de Xàbia. Llevaba cinco años abandonado. Estaba "okupado". Dentro había gran cantidad de basura.

El barco permanecerá &quot;arrinconado&quot; junto a los locales de los pescadores hasta que se lo lleven para desguazarlo

El barco permanecerá "arrinconado" junto a los locales de los pescadores hasta que se lo lleven para desguazarlo / A. P. F.

Una gran grúa "depositó" el barco junto a los locales de los pescadores. "¡Ya tenemos otro monumento!", comentaba con ironía un marinero esta mañana. El pesquero no se quedará ahí para siempre. Es una ruina. Desde arriba, desde el mirador de la Caleta del Port, se observa mejor el destrozo. Fue un barco muy marinero. Todavía conserva su traza de pesquero tradicional, de madera embreada, ligeramente panzudo y de casco arqueado. Pero el abandono y la "okupación" (el tipo que se metió dentro es conflictivo) han abocado el pesquero a un final terrible: el desguace.

La embarcación estuvo cinco años abandonada antes de hundirse en el puerto: ahora se ha reflotado y sacado al seco

La embarcación estuvo cinco años abandonada antes de hundirse en el puerto: ahora se ha reflotado y sacado al seco / A. P. F.

Otro "monumento" de un naufragio

Seguirá en el puerto, al seco, arrinconado junto a los locales de los pescadores, durante un tiempo. Otro "monumento" de un naufragio. El otro, el del velero que lleva ya más de un año encallado en el Primer Muntanyar, tiene los días contados. El servicio de Costas de Alicante ya ha dado luz verde a la compleja operación (se utilizará una grúa de 60 toneladas) para retirarlo a partir del 13 de octubre.

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El triste final de "El Terrible" esconde otro drama, el de la falta de relevo generacional en la pesca. Es un trabajo muy sacrificado. Las nuevas generaciones de familias de larga tradición marinera sienten orgullo y admiración por sus padres y abuelos, abnegados hombres de mar, pero tienen claro que ellos se dedicarán a otra cosa.

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