Benitatxell se convierte en epicentro cultural con el II Festival Literario 'Literatura a la fresca'

Pocas cosas definen mejor a un pueblo que el valor que le da a sus historias. El Poble Nou de Benitatxell vuelve a situar la cultura en el centro de la vida municipal con el II Festival Literario 'Literatura a la fresca', que se celebra del 12 al 28 de agosto uniendo creación, arte y espacio público.

Impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, a través de las concejalías de Cultura e Igualdad, y la asociación Clásicas y Modernas, el festival ofrecerá una completa y variada programación que aúna la tradición oral, el diálogo entre escritoras y escritores, la implicación del tejido asociativo local y un potente proyecto de arte en la calle de hondo calado social.

'Art al Carrer' y el arte como símbolo de resiliencia

Uno de los platos fuertes del festival será la inauguración de la exposición itinerante 'Art al Carrer', cedida por la Associació de Dones de Picanya. La cita tendrá lugar el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas y se concebirá como un gran acto institucional que comenzará con los parlamentos de las autoridades y organizadoras, para dar paso a continuación a una visita itinerante desde la avenida de Alicante (escuela) hasta el Ayuntamiento.

El cartel de "Art al carrer" / Levante-EMV

Un total de 101 obras pictóricas de arte feminista vestirían los balcones del municipio entre el 13 y el 28 de agosto, transformando la avenida de Alicante y las calles La Pau y Mayor en una auténtica galería al aire libre.

Esta edición adquiere un significado especialmente emotivo e histórico con ‘Art al Carrer’. La trágica DANA del pasado 29 de octubre de 2024 afectó con virulencia a la localidad de Picanya y a la sede de la Associació de Dones de Picanya, provocando el anegamiento de sus instalaciones y dañando más de 300 lienzos. Varios de los lienzos rescatados entre el lodo, que aún conservan las marcas del agua y el barro como testimonio imborrable del desastre natural, se exponen en las calles del Poble Nou de Benitatxell como un auténtico símbolo colectivo de resistencia, superación y resiliencia.

El gran evento inaugural contará con una destacada representación municipal, miembros de la directiva de la asociación Clásicas y Modernas y representantes de la Associació de Dones de Picanya. Asimismo, el acto estará respaldado por la presencia de reconocidos artistas de las obras expuestas, entre los que destacan Inma Liñana, Visa Proming, África Abril, Maria Escalona, Loles Grau y Giacomo Pennichi. Cabe resaltar que Pennichi es el reconocido artista plástico autor del mural que llena de vida y color la fachada de la Biblioteca Municipal de Benitatxell.

Veladas literarias 'a la fresca' y actividades destacadas

Siguiendo la esencia del festival, la programación arrancará los días 12, 13 y 14 de agosto con la propuesta infantil y familiar 'Respirando literatura', repleta de libro-juegos para los más pequeños. A continuación, las veladas de lectura nocturna irán alternándose por distintos rincones y plazas con encanto del núcleo urbano, contando con la colaboración imprescindible de asociaciones locales y jóvenes del municipio: Asociación de Jubilados y Pensionistas, Coro Parroquial, Grup de Danses Morro Falquí, EUWMA, Associació Dones del Poble Nou de Benitatxell y la Colla La Llebetjà.

Entre las citas más relevantes del programa destaca el lunes 17 de agosto (22:00 h, Plaza de la Iglesia), cuando se celebrará el acto de entrega de premios del VII Concurso de Microrrelatos 'Un poble que escriu i viu', en el que las personas ganadoras darán lectura pública a sus textos. Le seguirá el martes 18 de agosto en la calle Trinquet (22:00 h) la velada dedicada a las 'Escritoras de la Generación del 26 y escritores del 27'. Ese día, entre otras actividades, la European Union of Women Marina Alta (EUWMA) aportará sus lecturas sobre el cambio cultural con textos de escritoras inglesas, holandesas y australianas de gran referencia.

El jueves 20 de agosto (22:00 h), recorriendo las vías engalanadas, tendrá lugar el recital itinerante de poesía 'Poemas en las calles, creaciones artísticas que hablan', dirigido por Mar Busquets Mataix, presidenta de la Asociación de Escritoras del Arco Mediterráneo.

El broche de oro a la semana grande del festival llegará el viernes 21 de agosto a las 20:00 h en el Centro Social, con una potente jornada literaria estructurada en tres bloques: en primer lugar, el espacio 'Voces de nuestro pueblo' con la participación de Jacinta Pastor, Ana Torres y Miguel Almenara; a continuación, un sentido homenaje al célebre autor Francesc Almela i Vives (1901-1967), designado 'Escritor del año 2026 de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)'; y, para finalizar, la gran mesa redonda 'Cuando nuestra Marina se convierte en Alta literatura', moderada por Jovi Lozano y que reunirá a tres referentes de las letras valencianas actuales: Mar Busquets, Pepa Guardiola y Elvira Cambrils.

Noticias relacionadas

Desde las concejalías de Cultura e Igualdad y la asociación Clásicas y Modernas se invita a toda la ciudadanía del Poble Nou de Benitatxell, así como a vecinos y vecinas de la comarca y visitantes, a sumarse y disfrutar de esta gran celebración de la literatura, el arte feminista y la cultura al aire libre.