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Lo de todos los días en Xàbia: embarcación averiada y remolcada por la Salvamar Fénix

Los rescatadores de Salvamento Marítimo han socorrido a los navegantes, que se habían quedado tirados en la costa de Ambolo

No paran de hacer servicios en esta costa, la de más presión náutica de la Comunitat Valenciana: auxiliar a náufragos de lanchas que se hunden, liberar veleros encallados, hacer "de grúa" de barcas...

La Salvamar Fénix ha acudido a la costa de Ambolo a auxiliar a la tripulación de la barca averiada

La Salvamar Fénix ha acudido a la costa de Ambolo a auxiliar a la tripulación de la barca averiada / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, no para de hacer servicios. Día sí, día también acude a socorrer a las tripulaciones de las cientos de embarcaciones de recreo que acuden a esta costa, la de más presión náutica de la Comunitat Valenciana. Este mediodía, la Fénix ha puesto proa a Ambolo. Una pequeña embarcación se ha averiado. Sus tripulantes se han quedado tirados en el mar. Los rescatadores han remolcado la embarcación averiada al puerto de Xàbia. Los navegantes han respirado. Que el motor diga basta en el mar es un apuro. Si los tripulantes no son muy duchos, la embarcación queda a la deriva.

La Salvamar Fénix ha llevado al puerto de Xàbia a la embarcación averiada

La Salvamar Fénix ha llevado al puerto de Xàbia a la embarcación averiada / Levante-EMV

La barca averiada se hallaba frente a la cala de Ambolo y cerca de l'Illa del Descobridor, un tramo de costa escarpado y bellísimo.

Decir que este servicio es "de grúa" no refleja exactamente lo que sienten los navegantes auxiliados. Cuando los rescatadores les echan el cable, se saben a salvo.

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Rescates cada día

Los rescates en el mar son el pan nuestro de cada día. En los últimos días, la Salvamar Fénix ha acudido a socorrer a los náufragos de una lancha motora que se hundió en la costa de la Falzia y el Cap Negre o liberó un velero que había encallado en el "freu" del Portitxol.

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