Lo de todos los días en Xàbia: embarcación averiada y remolcada por la Salvamar Fénix
Los rescatadores de Salvamento Marítimo han socorrido a los navegantes, que se habían quedado tirados en la costa de Ambolo
No paran de hacer servicios en esta costa, la de más presión náutica de la Comunitat Valenciana: auxiliar a náufragos de lanchas que se hunden, liberar veleros encallados, hacer "de grúa" de barcas...
La Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, no para de hacer servicios. Día sí, día también acude a socorrer a las tripulaciones de las cientos de embarcaciones de recreo que acuden a esta costa, la de más presión náutica de la Comunitat Valenciana. Este mediodía, la Fénix ha puesto proa a Ambolo. Una pequeña embarcación se ha averiado. Sus tripulantes se han quedado tirados en el mar. Los rescatadores han remolcado la embarcación averiada al puerto de Xàbia. Los navegantes han respirado. Que el motor diga basta en el mar es un apuro. Si los tripulantes no son muy duchos, la embarcación queda a la deriva.
La barca averiada se hallaba frente a la cala de Ambolo y cerca de l'Illa del Descobridor, un tramo de costa escarpado y bellísimo.
Decir que este servicio es "de grúa" no refleja exactamente lo que sienten los navegantes auxiliados. Cuando los rescatadores les echan el cable, se saben a salvo.
Rescates cada día
Los rescates en el mar son el pan nuestro de cada día. En los últimos días, la Salvamar Fénix ha acudido a socorrer a los náufragos de una lancha motora que se hundió en la costa de la Falzia y el Cap Negre o liberó un velero que había encallado en el "freu" del Portitxol.
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
- Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer
- Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio
- Luz verde a sacar por tierra el gran velero que lleva más de un año encallado en Xàbia: se hará a partir del 13 de octubre
- Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes