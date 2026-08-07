Vigilancias para proteger la posidonia en Xàbia y sancionar a quienes arrojan el ancla sobre las praderas

Vigilancia desde el aire con el dron, desde esas atalayas excepcionales que son los miradores y desde el mar con la moto acuática. Proteger la posidonia oceánica es en Xàbia una prioridad. La Policía Local y la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil están desarrollando de nuevo este verano (esta colaboración comenzó el pasado año) un dispositivo aleatorio de vigilancia costera. El objetivo es combatir los fondeos ilegales sobre las praderas de posidonia. Este dispositivo conjunto garantiza la protección de un ecosistema marino de gran valor natural. Se lleva a cabo en un tramo de costa, el de Xàbia y, en particular, el de la Cala Blanca, la Sardinera, el Portitxol, En Caló y la Granadella, de mayor presión de la náutica de recreo en la Comunitat Valenciana.

Levante-EMV ha estado este mediodía en el mirador de la Caleta (de la Cala Blanca). Allí estaban dos agentes de la Guardia Civil y otro de la Policía Local, responsable de la unidad de dron de la policía de Xàbia. Observaban de manera exhaustiva la costa con prismáticos y con la cámara de alta resolución del dron. Mientras, en el mar, otro policía local recorría la costa en la moto de agua. La tecnología aérea y la presencia en el mar permiten actuar de manera rápida cuando se detecta un fondeo sobre la posidonia.

Embarcación sorprendida con el ancla arrojada sobre la pradera de posidonia / Levante-EMV

Las cámaras de alta precisión del dron constatan si el ancla o la cadena de la embarcación están sobre la posidonia (dañan las praderas y arrancan esta valiosa planta marina). Si los tripulantes han arrojado el ancla sobre el ecosistema protegido, el operador de dron toma fotos detalladas de la infracción y también de la matrícula de la embarcación.

El agente que patrulla con la moto acuática acude inmediatamente a exigir a los infractores que retiren el ancla de las praderas / Levante-EMV

Inmediatamente, se alerta al policía que patrulla en moto acuática. Acude a la embarcación. Avisa al patrón de la infracción y le conmina a retirar en seguida el ancla. Mientras, los agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, especialistas en este tipo de actuaciones de vigilancia marina, realizan el acta de denuncia.

Expediente sancionador

Las denuncias las tramita directamente esta unidad de la Guardia Civil ante la conselleria de Medio Ambiente, que abre el correspondiente expediente sancionador.

Noticias relacionadas

Es el segundo verano que se lleva a cabo este dispositivo especial y aleatorio. Se están detectando y sancionando a embarcaciones que fondean sobre la posidonia. Al mismo tiempo, esta actuación es pedagógica y disuade a quienes hasta ahora arrojaban el ancla allí donde les parecía.