Xàbia reforzará el socorrismo y la vigilancia en sus tres playas encaradas al eclipse, el Benissero, el Arenal y la Cala Blanca

La Marina Alta se ha quedado fuera de la franja idónea para observar plenamente el eclipse, pero los ayuntamientos toman medidas. Quien más y quien menos querrá observar este fenómeno astronómico. Y es previsible que lo haga desde una playa con amplio horizonte. Y en Xàbia, las que mejor cumplen las condiciones de observación son las del Benissero, el Arenal y la Cala Blanca. En las dos primeras, será curioso ver a bañistas chapoteando o en la orilla y portando las gafas especiales. En la de la Cala Blanca, la aglomeración puede ser incluso de embarcaciones de recreo. Este tramo litoral y el de la Sardinera son el patio de recreo de la náutica valenciana. A la hora del eclipse puede haber una flota enorme de barcas.

Espectacular puesta de sol en la Cala Blanca de Xàbia / A. P. F.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de Xàbia se ha reunido esta tarde para coordinar el dispositivo especial de seguridad y prevención que se pondrá en marcha con motivo del eclipse solar previsto para el próximo miércoles, 12 de agosto. El encuentro, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, representantes de Bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y Voluntarios de Balcón al Mar con la colaboración del geógrafo local, Jose Antonio Sapena ha servido para analizar la situación técnica y establecer las medidas necesarias ante la previsible afluencia de personas que acudirán de forma espontánea a distintos puntos del municipio para contemplar este fenómeno astronómico.

La reunión del Cecopal de Xàbia en la que se ha definido el dispositivo para el eclipse / Levante-EMV

En este contexto, la Generalitat Valenciana activará el próximo lunes, 10 de agosto, la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV), un nivel de alerta que se incrementará el propio día 12 con el objetivo de reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta de todos los servicios de emergencias.

Aunque Xàbia no cuenta con ningún punto oficial ni con espacios habilitados para la observación masiva del eclipse, el Ayuntamiento, a través del CECOPAL, ha diseñado un operativo preventivo para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el entorno natural en aquellos miradores, parajes y zonas del término municipal que previsiblemente concentrarán un mayor número de visitantes.

Dispositivo especial de seguridad y prevención

El operativo estará integrado por efectivos de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, la Policía Local de Xàbia, Protección Civil, Cruz Roja y los Voluntarios de Balcón al Mar, que trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada.

Entre las principales medidas previstas destacan:

•⁠ ⁠Información y prevención. Se desplegará personal de seguridad y emergencias en los principales puntos desde los que se prevé la observación del eclipse para informar a la ciudadanía y prevenir conductas que puedan suponer un riesgo para las personas o para el entorno.

•⁠ ⁠Prevención de incendios. Se distribuirán motobombas y personal técnico en distintas zonas estratégicas, especialmente en áreas forestales, con el fin de garantizar una intervención inmediata ante cualquier conato de incendio.

•⁠ ⁠Regulación de accesos. En caso de aglomeraciones o cuando sea necesario para mantener libres las vías de acceso de los vehículos de emergencias, la Policía Local podrá restringir o impedir el acceso a determinadas zonas del municipio.

•⁠ ⁠Servicio de playas. Las playas del Benissero y del Arenal mantendrán con normalidad el servicio de salvamento y socorrismo durante toda la jornada hasta las 21.30 horas.

•⁠ ⁠Refuerzo en la costa. Se establecerá un dispositivo preventivo específico de vigilancia en la Cala Blanca.

•⁠ ⁠Asistencia sanitaria. Cruz Roja reforzará el dispositivo con un servicio especial de ambulancias y una embarcación de apoyo en la costa para atender cualquier incidencia que pudiera producirse.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento de Xàbia y el CECOPAL se hace un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de vecinos y visitantes para que disfruten del eclipse con todas las garantías de seguridad. En este sentido, se recomienda:

•⁠ ⁠Priorizar las zonas urbanas para observar el eclipse y evitar los desplazamientos hacia áreas forestales o lugares de difícil acceso.

•⁠ ⁠Utilizar exclusivamente los accesos habilitados para llegar a los puntos de observación, evitando senderos o itinerarios no autorizados.

•⁠ ⁠Respetar los recorridos de entrada y salida establecidos, estacionar únicamente en las zonas permitidas y mantener despejados los corredores de emergencia, caminos y vías de evacuación.

•⁠ ⁠Tener en cuenta que algunos espacios cuentan con un aforo limitado y que, una vez alcanzada su capacidad máxima, se procederá al cierre de los accesos.

•⁠ ⁠Seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias, así como respetar las prohibiciones y restricciones vigentes.

•⁠ ⁠Mantener limpio el entorno y depositar todos los residuos en los lugares habilitados.

•⁠ ⁠Extremar las precauciones para evitar incendios, prestando especial atención a las colillas y recordando que está totalmente prohibido encender fuego o realizar barbacoas.

•⁠ ⁠Recordar que está prohibida la acampada y la pernocta en todo el término municipal.

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El Ayuntamiento de Xàbia insiste en la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad para que este acontecimiento excepcional pueda disfrutarse con seguridad, minimizando los riesgos para las personas y protegiendo el extraordinario valor ambiental del municipio.