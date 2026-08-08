Sábado negro en las carreteras de la Marina Alta: otro accidente y la avalancha de coches de turistas con destino a las playas de Dénia y Xàbia colapsan la AP-7
Las retenciones en el tramo de Ondara y el Verger eran en los dos sentidos, el de València, por el siniestro, y el de Alicante, por la avalancha de coches de turistas
La Marina Alta ha vivido un sábado negro en las carreteras. Lo peor con diferencencia, el accidente con dos fallecidos, una joven de 19 años y un conductor de 65 (han resultado heridos de gravedad el otro conductor, de 27 años, y un niño de 9), ocurrido en la variante de la N-332 en Benissa. Prácticamente al mismo tiempo se ha producido un accidente en el tramo de la AP-7 de Ondara y El Verger. Una furgoneta ha impactado con el pretil. En principio, no ha habido heridos. La Guardia Civil reguladaba el tráfico y una furgoneta de la autopista marcaba con una flecha luminosa que solo estaba operativo un carril.
El accidente ha provocado una tremenda retención en la AP-7, en el tramo de Ondara. Mientras, tanto, en dirección contraria, el atasco también era morrocotudo. Es lo de todos los sábados a mediodía. Una avalancha de coches de turistas llegan a la salida de la AP-7 en Ondara. Acuden a las playas de Dénia y Xàbia. Las mañanas y mediodía de los sábados son de mucho trajín, de intenso tráfico.
El gran punto negro de la red viaria de la Marina Alta
Estas retenciones han quedado en una anécdota comparado con la tragedia de la variante de Benissa, en un tramo donde se han repetido los accidentes (y han sido también siniestros con fallecidos) en los últimos años. Esta circunvalación, abierta hace ahora cuatro años (ha permitido sacar el tráfico del núcleo urbano de Benissa), se ha convertido en uno de los puntos negros de la red viaria de la Marina Alta.
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