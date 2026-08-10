Árboles caídos, calles anegadas y un incendio en una vivienda de El Ràfol d'Almúnia por un rayo: la tormenta golpea la Marina Alta

Breve, pero intensísima. La tormenta ha dejado un reguero de incidentes en la Marina Alta. Ahora mismo lo que más inquieta es el incendio que se ha declarado en una vivienda de el Ràfol d'Almúnia por un rayo.

Han caído en pocos minutos más de 20 l/m2 en distintos puntos de Dénia y Xàbia, así como en Castell de Castells, Parcent o Xaló. Jarreaba. De repente, el cielo se ha puesto negrísimo y se ha desatado una tormenta de rayos y truenos. Además, el viento ha soplado con gran fuerza. En distintos puntos de Xàbia ha alcanzado los cien kilómetros hora.

Alfons Padilla

En el núcleo urbano de la playa del Arenal, ha caído una palmera sobre un coche aparcado. No ha habido heridos. Los bomberos han acudido rápidamente y han troceado el grueso tronco de la palmera. Mientras, en la playa, los bañistas han salido casi en estampida.

En Dénia, se han inundado las calles de siempre y alguna más. La Policía Local ha cerrado el vial de la playa de la Marineta Cassiana, el Camí de la Bota, el del Llavador, la avenida dels Furs y de les Corts Valencianes y la calle Fragata.

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Alfons Padilla

El estropicio en Calp

Un incidente que quizá no ha estado relacionado directamente con la lluvia, pero que ha coincidido con la tormenta en Calp y con el cielo negrísimo ha sido el del tráiler que ha perdido su carga de refrescos en la rotonda de Plaza Central, en el centro del municipio. Las botellas y los cristales rotos han quedado desparramados en la curva.