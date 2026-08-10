Cae en Calp una banda que robó joyas valoradas en más de un millón de euros y obras de arte de pintura religiosa ortodoxa de los siglos XVIII y XIX
Los ahora detenidos disponían incluso de un taller clandestino en el que transformaban las joyas; uno de los integrantes de al red había sido joyero en su país
Sustrajeron diamantes, piedras preciosas, lingotes de oro y más de 200 relojes de lujo
La Guardia Civil ha desarticulado en Calp una organización criminal especializada en robos en viviendas. Irrumpían utilizando un sofisticado sistema de vigilancia previo. Se cercioraban de que no había nadie dentro. Luego saqueaban joyas de gran valor, de oro y con diamantes y piedras preciosas engastados. También robaban relojes de lujo. Incluso sustrajeron obras de arte de pintura ortodoxa de los siglos XVIII y XIX.
La operación ha permitido recuperar un importante volumen de efectos y destapar una estructura que transformaba las joyas sustraídas para introducirlas de nuevo en el mercado y venderlas de forma ilegal.
La operación Locator se inició tras detectarse varios robos con un patrón común que permitió a los agentes comprobar que los autores realizaban una minuciosa vigilancia previa de las viviendas objetivo utilizando dispositivos que les permitían verificar si los domicilios se encontraban vacíos.
Un grupo criminal altamente especializado
En los días previos, los cacos colocaban en los vehículos de las víctimas dispositivos de geolocalización buscando el momento idóneo para actuar. Si la vivienda poseía alarma manipulaban el suministro eléctrico y anulaban los sensores y las cámaras y cuando había perros, utilizaban un ahuyentador electrónico.
Una vez confirmada la ausencia de los moradores, accedían al interior empleando herramientas específicas y adaptando el método en función de las características de cada vivienda, utilizando, cuando era necesario, escaleras telescópicas, visores nocturnos con grabación, intercomunicadores portátiles tipo push to talk o walkie-talkie conectados a auriculares de pequeño tamaño para comunicarse entre ellos y herramientas para cortar metal y fracturar cristales.
Las investigaciones permitieron destapar una red de receptación perfectamente organizada en la que uno de los implicados resultó ser un joyero desplazado desde su país de origen que operaba en un taller clandestino con toda de clase de maquinaria especializada, donde manipulaba las piezas sustraídas extrayendo las piedras preciosas y fundiendo el oro para dificultar su identificación y evitar su rastreo.
Joyas, diamantes, piedras preciosas, lingotes, relojes de lujo...
Entre los objetos recuperados destacan centenares de joyas, diamantes y otras piedras preciosas, artículos de oro, lingotes, más de 200 relojes de alta gama y dinero en efectivo en distintas divisas. Asimismo, los agentes localizaron oro ya fundido en láminas y lingotes, preparado para su reutilización, además de maquinaria especializada y herramientas de alto valor utilizadas para la manipulación de las piezas.
Sobresalen varios cuadros de temática religiosa ortodoxa, datados del siglo XVIII y XIX, de gran valor histórico en su país de origen, que ya han sido devueltos a sus propietarios.
Gran parte de estos efectos se encontraban almacenados en un trastero, donde los autores acumulaban objetos procedentes de múltiples robos.
El valor total de los efectos recuperados se aproxima al millón de euros, una cifra que podría incrementarse a medida que avancen los análisis para determinar su procedencia, necesario para facilitar su devolución a los denunciantes.
La operación policial
Hasta el momento se han esclarecido 40 delitos de robo cometidos, principalmente, en localidades del norte de Alicante y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas dado el gran número de efectos intervenidos.
Se han realizado seis registros en la localidad de Calp, en domicilios, trasteros y un local utilizado como taller, donde se ha intervenido un importante volumen de efectos procedentes de los robos.
De momento, han sido detenidas cinco personas, cuatro hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 31 y 59 años, los cuales han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado prisión para tres de ellos.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones, así como el esclarecimiento de más hechos delictivos relacionados con esta organización.
La operación Locator ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de la Policía Judicial y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp, que ha contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y de la Policía Local de Calp, además de la colaboración del Ayuntamiento de Calpe para el traslado de la maquinaria intervenida.
Los investigadores continúan analizando las piezas intervenidas para su devolución a los propietarios.
Petición para ver las joyas recuperadas
Para hacer la solicitud del visionado de los efectos, puede ponerse en contacto con la Guardia Civil de Calp a través del correo: a-cia-calpe-pj@guardiacivil.org o el teléfono 965830080
En el correo dirigido a los investigadores será obligatorio especificar los siguientes datos:
- Número de denuncia.
- Nombre, apellidos y documento de identidad de la persona que formalizó la denuncia.
- Nombre, apellidos y documento de identidad de la persona perjudicada en el caso de que fuera distinto al de la persona que formalizó la denuncia.
- Datos identificativos de los efectos sustraídos (marca, modelo, número de serie, inscripciones, etc.)
- Acreditar la preexistencia de los efectos reclamados.
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