Calp, desbordada de basura: los residuos se amontonan junto a los contenedores de zonas turísticas y de las urbanizaciones

Los vecinos y turistas que esta mañana paseaban por la avenida Juan Carlos I, próxima la playa de la Fossa, se tapaban la nariz. No se lo podían creer. Quienes iban en bicicleta o en patinete por el carril bici se tenían que bajar y esquivar, a pie, la montaña de basura. Los contenedores de esta zona, meollo turístico de Calp, estaban desbordados de basura. Algunos vecinos y hosteleros han sacado los mangueras y han limpiado el tramo de contenedores que tienen más cerca de sus casas y negocios. No aguantan más. La huelga de basura ya está alterando el día a día de Calp. El hedor y la imagen de las bolsas y los residuos (muchísmo cartón) amontonados han llegado en el momento en el que el municipio está a tope de turistas. Se sabía que esa combinación de pleno verano, fiestas de la Mare de Déu de les Neus, ocupación turística al máximo y huelga en la recogida de basura y la limpieza viaria era un cóctel explosivo. Y ha estallado.

Un joven se baja del patinete para esquivar la basura, que bloquea el carril bici / A. P. F.

Los contenedores del casco urbano sí estaban más presentables. Se han vaciado. Pero los de las urbanizaciones y de zonas turísticas (la citada de Juan Carlos I, por ejemplo) están desbordados de basura.

Este diario ha recorrido algunas de estas zonas y ha constatado que el conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa concesionaria, Acciona, está ensuciando la imagen (y la realidad) de Calp. Además, en islas de contenedores situadas junto a zonas verdes y forestales como la de la Vallesa, la acumulación de residuos origina un riesgo añadido al de la insalubridad: hay peligro de que se origine un incendio.

Alfons Padilla

La preocupación en el ayuntamiento es absoluta. Pero advierten de que están atrapados en un encontronazo entre empresa y trabajadores. El único margen que tiene, aseguran desde el consistorio, es mediar para que la huelga se desconvoque cuanto antes y velar para que Acciona cumpla los servicios mínimos.

Basura amontonada en unos contenedores próximos al recinto de "bous al carrer" / A. P. F.

La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe (gobierna con PSPV y Compromís), se reunió el lunes con los representantes de los trabajadores, que exigen tener salarios dignos. Les insistió en que el ayuntamiento puede mediar, facilitar el diálogo e intentar acercar posturas. Mientras, Acciona ha trasladado al ayuntamiento que la huelga se ha iniciado sin mediación laboral previa.

La basura acumulada y sin recoger ya alera la vida de los calpinos y turistas / A. P. F.

Este fin de semana ha sido crítico. Los contenedores estaban repletos y rodeados de basura. La alcaldesa ha avanzado que están estudiando si Acciona ha incumplido los servicios mínimos y que, si ha sido así, le impondrán sanciones.

Basura acumulada junto a la zona verde de la Vallesa / A. P. F.

"No aceptaremos chantajes"

"No aceptaremos chantajes de nadie. Calp no merece esta situación. El Ayuntamiento sancionará a la empresa si se confirma el incumplimiento de los servicios mínimos exigidos. Al mismo tiempo, la empresa debe asumir su responsabilidad y atender las legítimas reivindicaciones de mejora salarial de los trabajadores. Desde el Ayuntamiento defendemos la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, pero también exigimos que se garantice el servicio público que corresponde a la ciudadanía de Calp”, ha expresado la alcaldesa.