Y este cielo ha quedado en Xàbia tras la tormenta: pura psicodelia

Primero, el "sfumato", el cielo emborronado y de intenso amarillo. Y luego, al ponerse el sol, el rojo dramático, el último giro teatral de una tarde de mucho aparato (aparato eléctrico de rayos y truenos). La tormenta de agosto, breve, pero intensa y de mucho estruendo, ha tenido de todo en la Marina Alta: chaparrón, vientos de más de cien kilómetros, negrísimos nubarrones. Y tras la tormenta ha llegado el candilazo. Al cielo se le han subido los colores. Se le han arrebolado sus mejillas regordetas de nubes. Estos vaivenes meteorológicos, tan de agosto, un mes ya pelín borrascoso, acrecientan el interés por el eclipse solar del miércoles. Es como si el cielo preparase el escenario y entretuviera la espera con fuegos artificiales.

La imagen del candilazo está tomada en Xàbia. El Montgó, imponente, siempre imprime carácter a estos crepúsculos psicodélicos, de ciencia ficción.