Dénia prepara el dispositiu especial amb motiu de l'eclipsi: el Montgó, tancat, i reforç de vigilància en les platges de les Marines
La Policia Local reforçarà el torn de la vesprada, destinant-hi 20 agents a la vigilància del parc natural i de les platges; també disposarà un dron de la unitat especialitzada per a vigilar des de l'aire
L’eclipsi solar del pròxim 12 d’agost ha generat molta expectació entre la població. A Dénia l’eclipsi serà del 99,90%, començarà a les 19.39 hores i assolirà el punt màxim de foscor a les 20.33 hores.
Eixe dia s’espera un augment de la mobilitat i de la concentració de persones en els indrets més propicis per a vore el fenomen. En el cas de Dénia, segons l’Associació Astronòmica Marina Alta, les millors vistes de l’eclipsi es donaran en les platges al nord del nucli urbà (les Marines i les Deveses) fins a Oliva.
Este matí s’ha reunit a l’ajuntament el Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL) de Dénia, presidit per l’alcalde, Rafa Carrió, amb l’assistència dels regidors de Seguretat Ciutadana, Turisme i Platges; el cap de la Policia Local de Dénia, Jovi Estruch; representants de la Policia Nacional, el parc natural del Montgó i Protecció Civil i personal tècnic municipal, per a abordar les actuacions que s’emprendran davant la possibilitat d’aglomeració de gent en diferents indrets del terme.
El parc natural, tancat
La Generalitat Valenciana ha decretat per a eixe dia el nivell de preemergència 3 front al risc d’incendis forestals i ha anunciat este matí el tancament del parc natural del Montgó, coincidint amb la sol·licitud realitzada per l’Ajuntament de Dénia divendres passat. Està també prohibit el trànsit de persones per senders i camp a través en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana. Així doncs, l’Ajuntament de Dénia procedirà el 12 d’agost a vigilar els accessos al parc natural del Montgó per a evitar que s’incomplisca l’orde autonòmica.
La Policia Local reforçarà el torn de la vesprada, destinant-hi 20 agents a la vigilància del Montgó i de les platges del municipi. També disposarà un dron de la unitat especialitzada per a vigilar el parc.
La vigilància es farà en coordinació amb la Policia Nacional, la qual destinarà 5 patrulles al torn de vesprada, durant el qual s’hi produirà l’eclipsi. Una vigilarà l’accés al Montgó; una altra, la zona de l’escullera nord i el voltant; i les tres restants patrullaran per la zona de platges i atendran els serveis d’emergència.
Protecció Civil donarà suport a tot este operatiu de vigilància.
Més hores de vigilància en les platges
L’Ajuntament de Dénia també farà efectiva la petició del Centre de Coordinació d’Emergències i ampliarà l’horari del servei de vigilància i socorrisme en les platges fins a les 21.30 hores, una hora i mitja més de l’habitual, per a previndre possibles incidències.
Així mateix, es reforçarà la neteja de les platges, especialment aquelles on puga concentrar-se més públic.
Es recorda la prohibició de fer foc en les platges.
Millor en bus i altres consells
Quant a la mobilitat ciutadana, l’Ajuntament de Dénia recomana utilitzar el transport públic que recorre les platges de Dénia i, si ens desplacem amb vehicles particulars, fer ús dels aparcaments públics per tal de no col·lapsar els accessos.
Finalment, es prega seguir els consells difosos per la Generalitat Valenciana perquè la població gaudisca de l’eclipsi amb seguretat. Per suposat, l’ús d’ulleres homologades és condició imprescindible per a observar l’eclipsi directament sense fer-nos mal als ulls, deixant de banda els atifells casolans.
La instrucció aconsella, a més, no desplaçar-se eixe dia si no és necessari i, en cas de fer-ho, planificar la ruta amb antelació. Respectar el medi ambient no encenent foc i arreplegant les deixalles, hidratar-se bé i seguir les indicacions de seguretat de les autoritats i Protecció Civil són altres del consells a tenir en compte.
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