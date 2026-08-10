Enésimo accidente náutico en Xàbia: encalla una barca de recreo en la Cala Blanca

Enésimo accidente náutico en Xàbia. Día sí y día también, los navegantes se ven en apuros y, a veces, terminan encallando o naufragando. Mientras, la tripulación de la Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto xabienc, no para de hacer servicios. Esta vez ha acudido a la Cala Blanca, tramo litoral que está pegado a la cala del Francés y de la Sardinera y que es, de alguna manera, el patio de recreo de la náutica valenciana: llegan barcas de recreo de norte y sur. Amarran a las boyas o fondean al socaire del Cap Prim.

Una barca de recreo encalló en las rocas de la Cala Blanca. El acantilado, de margas y blanco, da nombre a esta cala. La embarcación quedó atrapada a pocos metros del cortado. Los navegantes se arrimaron demasiado. No tuvieron en cuenta que el fondo marino de rocas es aquí muy irregular. Tocaron fondo y la barca quedó embarrancada.

La Salvamar Fénix, movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de València, acudió al rescate. Los rescatadores se cercioraron primero de que todos los tripulantes que estaban a borde se hallaban bien. Luego liberaron la embarcación de las rocas y la remolcaron al canal de la Fontana (marina que está en el Arenal).

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Enorme presión náutica

Es un incidente más en un verano de mucho encallar y naufragar. La enorme presión náutica que sufre Xàbia tiene estas cosas. Hay, además, mucho navegante inexperto e imprudente.