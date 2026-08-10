Del esqueleto a la esperanza: Xàbia da el paso para desbloquear la obra maldita del auditorio
El ayuntamiento ha sacado a licitación por 250.000 euros los servicios técnicos para retomar unas obras que llevan paradas la tira de años
Del esqueleto a la esperanza. El auditorio no se ha ido al limbo. Parte de la estructura está. Y es sólida. La obra maldita de Xàbia lleva años parada. Ahora el ayuntamiento quiere rescatarla. Ha dado el paso para desbloquear el proyecto del futuro Auditorio Municipal y avanzar hacia su finalización, con la licitación de los servicios técnicos necesarios para continuar con la actuación.
El contrato contempla la elaboración de la medición de las obras ejecutadas, la redacción del proyecto básico y de ejecución, el proyecto de instalaciones y el estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa de las obras e instalaciones, la coordinación de seguridad y salud y la liquidación de las obras.
El presupuesto base de licitación asciende a 250.000 euros, IVA incluido, y el plazo previsto para la entrega de la medición final y de los distintos proyectos y estudios técnicos es de cuatro meses.
La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha destacado que “desbloquear el Auditorio es una prioridad y este procedimiento nos permite avanzar de manera firme para hacer realidad una infraestructura cultural que Xàbia necesita y merece”.
Conciertos y una gran escena
El futuro Auditorio Municipal permitirá a Xàbia ampliar y mejorar sus espacios culturales, ofreciendo un equipamiento preparado para acoger conciertos, espectáculos y diferentes actividades culturales y consolidando la oferta cultural del municipio.
La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de agosto de 2026 a las 14:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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