El Expediente X de la huelga de la basura en Calp: arrojan cientos de hojas en blanco en el casco antiguo
El propósito de esparcir los papeles es un misterio aunque la alcaldesa sí ha insinuado que se le quiere hacer daño ahora que los vecinos y turistas están que trinan por la acumulación de basura junto a los contenedores
Un Expediente X en plena huelga de la basura de Calp. Varias calles del casco antiguo han despertado hoy cubiertas de un inusual "confeti". Bueno, las hojas eran de tamaño folio y, por tanto, no daban el pego como fino confeti de fiestas. Los autores de la "gamberrada" (quizá una misteriosa acción de protesta) han esparcido cientos de hojas. Y todas están en blanco. Ni un mensaje. Ni una pista. Nada.
La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, ha interpretado que esa "pasquinada" buscaba hacerle daño ahora que el pueblo está manga por hombro a consecuencia de la huelga de la basura. El conflicto entre los trabajadores, que exigen un sueldo digno, y la empresa concesionaria, Acciona, ha provocado que uno de los servicios clave se esté prestando a medio gas (o menos que medio gas) en pleno apogeo de verano y con el pueblo en fiestas (las de la Mare de Déu de les Neus). Y la basura se amontona junto a los contenedores.
Contenedores desbordados de basura
Las hojas en blanco no dicen nada. O quizá sí. De momento, nadie se ha atribuido esa acción tan extraña. Mientras, el clima en Calp está enrarecido. La basura amontonada ya está alterando la vida de los vecinos y turistas. Sacan la basura y acuden a tirarla a los contenedores. Los depósitos están repletos. Y rodeados de bolsas de residuos.
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