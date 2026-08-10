Rescatan en Dénia a seis jóvenes bañistas arrastrados por el mar y a dos senderistas perdidas en el Montgó

Rescates en el mar y en plena montaña. La Marina Alta pide auxilio en verano. La Policía Local de Dénia está preparada para todo tipo de imprevistos. Este pasado fin de semana los agentes rescataron a seis jóvenes bañistas que "disfrutaban" del paddle surf en la playa. Disfrutaron hasta que el viento y la marea (había bandera amarilla) los arrastró mar adentro. Ocurrió por la tarde. Ya se sabe que en el extenso litoral dianense la situación del mar cambia de súbito por la tarde.

Los seis jóvenes iban en tres tablas de paddle surf. Habían logrado engancharse a las boyas que delimitan la zona de baño del mar abierto. Estaban muy nerviosos. La Policía Local no podían llegar hasta ellos con la embarcación por el estado del mar. Uno de los agentes se lanzó al agua y se ató una primera tabla de paddle surf al tobillo y, a nado, la llevó hasta un lugar seguro. Luego repitió la misma maniobra con las otras dos tablas. Así puso a salvo a los seis bañistas.

El agente, perteneciente a la Unidad de Vigilancia Marítima de la Policía Local de Dénia, demostró su gran preparación técnica y su excelente condición física.

Una agente acompaña a una de las senderistas que se extravió en el Montgó / Policía Local de Dénia

Agua y auxilio

Y este domingo por la tarde los policías realizaron un rescate de distinta índole. En este caso, fue fundamental el dron. Dos senderistas llevaban perdidas en el Montgó desde la mañana. Los agentes las localizaron desde el aire. Luego caminaron hasta donde se hallaban y les llevaron agua. Las guiaron hasta la ruta de salida del parque natural.

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La Policía Local ha insistido en que hay que planificar bien las rutas de montaña, llevar agua más que suficiente y consultar los partes meteorológicos. Ayer fue un día de intenso calor y pasar horas y horas perdidos en el Montgó agota al senderista más experimentado.