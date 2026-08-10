¡Es la vida!: Nacen 128 tortugas en las playas de Dénia, 48 de un nido controlado y 80 de un desove que no estaba localizado

¡Es la vida! Y ocurre en las playas de Dénia, en esas en las que algunos turistas (cada vez menos) se quejan de la posidonia. Sí, estas playas están llenas de vida. Engendran vida. Este fin de semana ha sido extraordinario para la biodiversidad marina. Han roto el cascarón nada menos que 128 tortugas. Este prodigio de que las tortugas marinas (Caretta caretta) desoven en las playas dianenses siempre deja sorpresas. El segundo nido que eclosionó no estaba localizado. Se descubrió al ver unos paseantes a las diminutas tortuguitas "caminar" hacia al mar. De las 128 tortugas de filiación dianense (las de los cuatro nidos del "Campamento Tortuga" de les Albaranes son hijas de Diana y Mona), veinte se han trasladado al Oceanogràfic. Se controlará su crecimiento. Cuando sean adultas, se liberarán en la orilla de Dénia, en esas playas que están regalando al Mediterráneo tanta y tanta vida.

Alfons Padilla

"Bon dia! Notícies del Campament Tortuga". Esa es una buena manera de empezar el día. Y las noticias han sido que el viernes eclosionó el primer nido. Primero asomaron 31 tortugas. Dos buceadores que forman parte del voluntariado ambiental del "Campamento Tortuga" (iniciativa impulsada por el ayuntamiento con la colaboración de entidades como Eucrante grabaron en el mar cómo las tortuguitas tenían el primer contacto con el Mediterráneo y comenzaban a nadar. Esos buceadores son Micaela y Alfredo. Luego salieron del nido otras 17 tortuguitas. En total, nacieron 48.

Las imágenes del prodigio: Nace 128 tortugas en Dénia / Servei ambiental marí i de pesca de Dénia/Eucrante

Un nido sorpresa en la playa de les Deveses

Mientras, un nido no localizado eclosionó el sábado por la noche. Estaba en la playa de les Deveses. Unos paseantes vieron a las pequeñas tortugas avanzar hacia el mar. Avisaron de inmediato al equipo de coordinación del "Campamento Tortuga". Los expertos se desplazaron a la zona junto a una unidad de zoología de la Universitat de València y los biólogos marinos del Oceanogràfic. Encontraron el lugar exacto donde se hallaba el nido. Nacieron 80 tortuguitas. Setenta llegaron al mar y las otras diez se las llevó el Oceanogràfic.

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Con este nido ahora localizado, son cinco los que han puesto las tortugas este verano en las playas de Dénia. Este litoral atrae a la vida y, de alguna manera, la incuba. Los tres nidos que quedan en les Albaranes no tardarán en eclosionar también. La prole de tortugas dianenses es numerosísima. Y, visto lo visto, no se descarta que aparezca algún otro nido no localizado. Estas playas engendran vida.