Angustia en el mar en Xàbia durante la tormenta: se hunde una barca alquilada por vecinos de Corbera y seis "náufragos" alcanzan a nado la orilla de la Sardinera
La Cruz Roja y la Salvamar Fénix auxiliaron a los navegantes y bañistas en apuros; los tripulantes de la embarcación que se fue a pique dispararon la bengala para marcar su posición
Los socorristas rescataron en el Arenal a siete personas, entre ellas menores, a las que arrastraba la corriente mar adentro
La tormenta fue angustiosa en el mar en Xàbia. Una embarcación del alquiler naufragó frente a la Cala Blanca, a unas dos millas mar adentro. Sus tripulantes dispararon una bengala para marcar su situación exacta. Acudió la Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto xabienc. Rescataron a los náufragos, vecinos de Corbera que disfrutaban de un día de mar hasta que todo se torció, el cielo se puso negro y empezó a soplar un viento endemoniado. Ya en el puerto, los sanitarios de Cruz Roja atendieron a una mujer de 38 años y a un niño de tres. Mientras, la Policía Local gestionó su traslado a Corbera (la Ribera). Los náufragos perdieron sus pertenencias en el mar.
Además, los seis tripulantes de una embarcación que se hallaba en la Sardinera también abandonaron el barco dado que zozobraba. Alcanzaron a nado la orilla de la playa. De allí los sacó también la Salvamar Fénix. En este rescate participó igualmente la Cruz Roja.
Los accidentes náuticos se suceden este verano en Xàbia. Y si en los días en calma ya hay incidentes (embarcaciones que encallan y que se van a pique), solo falta una furiosa tormenta para compliarlo todo todavía más.
Y los socorristas de las playas se emplearon a fondo. En la playa de la Grava, rescataron a un bañista de 45 años que se agarró a las boyas de delimitación de la zona de baño para evitar que la corriente lo arrastrara mar adentro. Mientras, en la playa del Arenal, la fuerte corriente también impedía salir del mar a varios bañistas. Los socorristas de la Cruz Roja rescataron a siete personas, entre ellas varios niños. Habían quedado a merced de la marea y las olas.
Sorprendidos por la violenta tormenta
El cambio súbito de tiempo, la lluvia repentina y torrencial (cayeron 20 l/m2 en pocos minutos), el viento, con rachas superiores a los 100 kilómetros hora, y el oleaje y las corrientes provocaron situaciones de gran riesgo en el mar en Xàbia. La Cruz Roja y Salvamento Marítimo pusieron a salvo a navegantes y bañistas que se vieron sorprendidos por la violenta tormenta.
Estos rescates en Xàbia se suman al de los dos bañistas que salieron con una tabla de paddle surf en la playa del Moraig de Benitatxell y que quedaron atrapados en el mar sin poder volver a la orilla. Los rescatadores de Salvamento Marítimo los evacuaron en helicóptero.
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