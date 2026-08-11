Calp aprueba las bases de la campaña de Bono-Consumo: 389.130 euros en descuentos que ayudan al comercio local

El Ayuntamiento de Calp ha aprobado hoy en el pleno las bases que regulan las ayudas incluidas en la campaña de fomento del consumo: Bono-Consumo 2026, destinada a potenciar las compras en el municipio de Calp, apoyando a los hogares y establecimientos adheridos a este programa, ayudando a los establecimientos a fidelizar y a captar nueva clientela.

Esta iniciativa dispondrá de un crédito de 389.130 euros con cargo al presupuesto municipal vigente, de los que 369.130,00 euros corresponden a la subvención otorgada por la Diputación Provincial de Alicante y se destinan íntegramente y exclusivamente a los bonos consumo. Además se destinan 20.000 euros a los gastos de funcionamiento y publicidad asociados a la campaña.

Serán beneficiarias del programa de bonos de consumo las personas físicas mayores de edad, empadronadas en el municipio de Calp, que dispongan de DNI, NIE o Pasaporte que sean mayores de 18 años a 01 de junio de 2026, que adquieran como máximo bonos de comercio por valor nominal de 20, 50 o 100 euros que se podrá aplicar como descuento a las compras de, al menos, el valor del bono y estando la ayuda limitada a 100 euros por solicitante. Solo podrá canjearse un único bono por compra.

Para el desarrollo de la campaña el Ayuntamiento contará con una entidad colaboradora. Serán establecimientos colaboradores del programa de bonos 2026 los titulares de los establecimientos comerciales que se adhieran voluntariamente al mismo, aceptando recibir el bono y descontar su importe de las compras realizadas por las personas beneficiarias consumidoras. En las bases se introduce un amplío epígrafe de actividades empresariales, comerciales y de servicio que pueden acogerse a esta campaña.

En cuanto al funcionamiento concreto del programa, los establecimientos que estén interesados en adherirse al programa de bonos presentarán solicitud a la entidad colaboradora seleccionada que habilitará una aplicación web con un listado de los establecimientos colaboradores que se hayan adherido al programa.

A través de dicha web los establecimientos colaboradores podrán validar los bonos que les presenten sus clientes. Esta aplicación garantiza un sistema para la trazabilidad entre el bono, el cliente que lo ha utilizado, el establecimiento donde se ha canjeado y documento de venta emitido. Las personas interesadas en obtener los bonos lo harán a través del sistema habilitado a tal efecto y en la forma indicada en las bases reguladoras.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha explicado que “las bases deben estar 30 días en exposición publica y ello alargará el proceso, por esta razón se ha tenido que convocar un pleno extraordinario”. La alcaldesa también ha recordado que esta iniciativa se completa con el Bono Comercio que convoca el Ayuntamiento y para el que se destinan 250.000 euros. Las bases del Bono Comercio se encuentran en exposición pública y está previsto que esté operativo a principios de octubre.