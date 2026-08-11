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Calp celebra una nueva edición del Calpe Pop Festival con tres días de música

El festival se celebrará los días 13, 14 y 15 de agosto en el Parc de la Creativitat, con una jornada gratuita y dos de pago

Kiko Veneno abre este jueves el Calpe Pop Festival

Kiko Veneno abre este jueves el Calpe Pop Festival / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Calp

Calp celebrará los próximos 13, 14 y 15 de agosto una nueva edición del Calpe Pop Festival, una cita que este año estrena formato con tres jornadas de conciertos, una de acceso gratuito y dos de pago. El festival, que repite como escenario el Parc de la Creativitat, presenta una programación dirigida a todos los públicos que combina artistas consagrados, nuevas figuras de la música española y espectáculos de reconocimiento internacional.

La programación arrancará el jueves 13 de agosto con la actuación de Kiko Veneno, uno de los grandes nombres de la música española, acompañado por el DJ Kike Rodríguez.

El Cartel del Calp Pop Festival

El Cartel del Calp Pop Festival / Levante-EMV

El viernes 14 de agosto será el turno de Marta Santos y La Cabra Mecánica, a los que se sumarán María La del Tango, la compañía Danza Casa de Andalucía y el DJ Javi Más, en una jornada que combinará diferentes estilos y propuestas escénicas.

El festival llegará a su jornada de clausura el sábado 15 de agosto con God Save the Queen, uno de los tributos internacionales más reconocidos a Queen, junto a Desert Vipers y el DJ Javi Pla. Con esta última jornada, el Calpe Pop Festival pondrá el broche final a las fiestas patronales de agosto de Calp.

Las entradas se podrán adquirir en calpepop.es. Si se adquieren a través de este otro enlace, una parte del importe se destinará a las capitanías de las fiestas de Moros y Cristianos de Calp.

El Calpe Pop Festival nació en 2021 como una iniciativa destinada a ampliar la oferta de ocio y cultura de la localidad. Calp, como destino de turismo familiar, cuenta también con una importante demanda de propuestas de ocio dirigidas tanto a los jóvenes de la localidad como a los visitantes.

El puente de agosto, la fecha idónea

En este contexto, el Ayuntamiento apostó por el puente del 15 de agosto como una fecha idónea para la celebración de un festival capaz de reunir a públicos de diferentes edades y ofrecer, a lo largo de varias jornadas, propuestas musicales y espectáculos adaptados a distintos perfiles.

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A lo largo de sus anteriores ediciones, el Calpe Pop Festival ha contado con la presencia de artistas y grupos de reconocido prestigio como Los Secretos, Marta Sánchez, Camela, Mikel Erentxun y Nacha Pop, consolidándose progresivamente como una de las principales propuestas musicales del verano en Calp.

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